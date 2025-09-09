  • Delo d.o.o.
    Svet

    Srbi na pomoč poklicali Jackieja Chana

    Beograd za Expo 2027 angažiral Jackieja Chana. Kritiki opozarjajo na visoko ceno projekta v časih, ko državo pretresajo protivladni protesti.
    Jackie Chan novi ambasador beograjskega Expa 2027 FOTO: David Dee Delgado/Reuters
    Jackie Chan novi ambasador beograjskega Expa 2027 FOTO: David Dee Delgado/Reuters
    Ž. U.
    9. 9. 2025 | 09:28
    9. 9. 2025 | 10:05
    5:02
    Projekt Expo 2027 v Beogradu, ki naj bi po navedbah srbskih medijev davkoplačevalce stal skoraj 17 milijard evrov, še naprej vznemirja javnost. Medtem ko se vrstijo kritike o netransparentnosti in vrtoglavih stroških, so se organizatorji odločili za potezo, ki naj bi dogodku prinesla globalni ugled.

    Kot poroča tednik Vreme, po katerem povzema tudi časnik Danas, se je svetovnemu rekorderju v teku na sto metrov Usainu Boltu v vlogi ambasadorja pridružil še hollywoodski igralec in mojster borilnih veščin Jackie Chan.

    Organizatorji so se odločili za potezo, ki naj bi dogodku prinesla globalni ugled. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Organizatorji so se odločili za potezo, ki naj bi dogodku prinesla globalni ugled. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Njegovo imenovanje pa je, namesto da bi pomirilo strasti, le še razvnelo javno razpravo. Vreme poroča, da cena Chanovega angažmaja sicer ni javno znana, a se po dostopnih podatkih za podobne aktivnosti giblje med 250.000 in 750.000 ameriškimi dolarji. »V državi, kjer uradna povprečna plača komaj presega 900 evrov, cene pa vsak dan rastejo, takšni zneski zvenijo kot žalitev za državljane,« so zapisali pri Vremenu.

    Na vprašanja tednika se je odzval direktor Expa Danilo Jerinić, ki sicer novice o višini honorarja ni ne potrdil ne zanikal, je pa poudaril, da stroškov ne krije država. »Ambasadorjev se ne plačuje iz žepov državljanov, temveč ta strošek krijejo sponzorji,« je pojasnil in kot primer navedel Lionela Messija, ki je bil ambasador Expa v Dubaju.

    Kritike pa se ne ustavijo pri denarju. Vreme pri tem opozarja na Chanovo javno naklonjenost in hvaljenje politike kitajske komunistične partije ter predsednika Xi Jinpinga. Njegov angažma zato vidijo kot »očitno namero države, da na Expo privabi čim večje število ljudi iz Kitajske«.

    image_alt
    Vučić prepričan, da je sporazum med Slovenijo in Hrvaško uperjen proti Srbiji

    Svetovnemu rekorderju v teku na sto metrov Usainu Boltu se je v vlogi ambasadorja pridružil Jackie Chan. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters
    Svetovnemu rekorderju v teku na sto metrov Usainu Boltu se je v vlogi ambasadorja pridružil Jackie Chan. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters

    Časnik se sprašuje, kaj bo Srbija v resnici dobila v zameno in ali bo dogodek priložnost za predstavitev potencialov države ali »še ena draga kulisa, za katero se bogatijo privilegirani posamezniki«.

    Protesti v senci bleščečih kulis

    Medtem ko Srbija svetu kaže podobo države, ki zmore gostiti največje svetovne dogodke, pa je realnost na beograjskih ulicah pogosto drugačna. V zadnjih tednih se v prestolnici vrstijo množični protivladni protesti, na katerih na desettisoče državljanov izraža nezadovoljstvo z vladavino stranke SNS Aleksandra Vučića.

    Kritike letijo na korupcijo, zatiranje medijske svobode in, kot poudarjajo številni transparenti, na netransparentno porabo javnega denarja za megalomanske projekte, med katerimi je Expo 2027 v samem ospredju.

    image_alt
    Spopadi med protestniki in policijo, Vučić evropske poslance označil za drhal

    Protestniki opozarjajo, da se milijarde vlagajo v projekte, medtem ko propadajo javno zdravstvo in šolstvo. FOTO: AFP
    Protestniki opozarjajo, da se milijarde vlagajo v projekte, medtem ko propadajo javno zdravstvo in šolstvo. FOTO: AFP

    Protestniki opozarjajo, da se milijarde evrov vlagajo v projekte dvomljive vrednosti, medtem ko propadajo javno zdravstvo, šolstvo in osnovna infrastruktura.

    Kontrast med milijardnimi vložki v Expo in vsakdanjimi težavami državljanov je, kot poroča tednik Vreme, ena glavnih točk spora. Imenovanje dragega hollywoodskega zvezdnika v časih, ko državljani na ulicah zahtevajo odgovore o porabi proračunskega denarja in se borijo proti nasilju, ki prežema družbo, mnogi vidijo kot provokacijo in dokaz odtujenosti oblasti od realnosti.

    Po njihovem mnenju gre za poskus preusmerjanja pozornosti z resničnih problemov na bleščeče fasade in mednarodni prestiž, ki pa navadnim ljudem ne prinaša boljšega življenja.

    Desettisoči državljanov izražajo nezadovoljstvo z vladavino stranke SNS Aleksandra Vučića. FOTO: Uroš Arsić/AFP
    Desettisoči državljanov izražajo nezadovoljstvo z vladavino stranke SNS Aleksandra Vučića. FOTO: Uroš Arsić/AFP

    image_alt
    Xi Jinping na čelu geostrateške parade

    Odziv Chana

    Popolnoma drugačno sliko pa je v ekskluzivnem pogovoru za Euronews Serbia predstavil Jackie Chan. Poudaril je univerzalni jezik kulture in povezovalno moč dogodka, katerega osrednja tema je »Igra za človeštvo – šport in glasba za vse«. »Zame so šport, glasba in kultura različni jeziki, ki izražajo istega duha,« je dejal in dodal, da je Expo oder, kjer narodi delijo svoje ideje in inovacije.

    Spomnil se je tudi svoje vloge ambasadorja na po njegovih besedah nepozabni razstavi v Šanghaju leta 2010 in izrazil prepričanje, da bo Beograd leta 2027 postal pomembno stičišče Vzhoda in Zahoda, obiskovalci pa bodo lahko »odkrili živahno mesto, polno glasbe, športa in tradicije«.

    Kritike se nanašajo tudi na Chanovo javno hvaljenje politike kitajske komunistične partije. FOTO: Press Release
    Kritike se nanašajo tudi na Chanovo javno hvaljenje politike kitajske komunistične partije. FOTO: Press Release

    image_alt
    Protest mladih se je končal s streli policije in najmanj desetimi mrtvimi

    Celotni projekt Expo 2027 tako ostaja predmet javne razprave. Sama razstava bo, kot navajajo srbski mediji, davkoplačevalce stala 1,3 milijarde evrov, medtem ko so preostali infrastrukturni projekti, ki jih oblasti načrtujejo pod »dežnikom« Expa, vredni skoraj 17 milijard evrov.

    BeogradSrbijaprotestiKitajskaAleksandar Vučićexpo 2027Jackie Chan

