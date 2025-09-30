Srbi po Parizu puščali prašičje glave po naročilu tuje službe

Srbska policija je v ponedeljek aretirala 11 ljudi, osumljenih vrste odmevnih napadov v Parizu in Berlinu, katerih cilj je bilo po navedbah preiskovalcev sejanje sovraštva in poglabljanje napetosti med verskimi skupnostmi v zahodni Evropi.

Kot poroča tiskovna agencija Reuters, so osumljenci med drugim obtoženi, da so pred več mošejami v Franciji puščali prašičje glave in z zeleno barvo oskrunili spomenik holokavstu v Parizu.

Dejanja so bila po mnenju francoskih oblasti skrbno načrtovana z namenom izkoriščanja družbenih trenj, ki so se zaostrila zaradi konflikta v Gazi.

Srbsko notranje ministrstvo je v izjavi za javnost, ki jo povzema portal Politico, sporočilo, da je glavni organizator skupine, identificiran z začetnicami M. G., še vedno na begu in naj bi deloval po »navodilih tuje obveščevalne službe«.

Katera država naj bi stala za napadi, srbske oblasti za zdaj niso razkrile, v nekaterih tujih medijih pa poročajo, da gre najverjetneje za Rusijo.

Med podobnimi incidenti je bilo risanje Davidove zvezde po stavbah v Parizu. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Od prašičjih glav do betonskih okostnjakov

Aretacije so po poročanju Guardiana potekale v Beogradu in Veliki Plani, približno sto kilometrov južno od prestolnice. Prijeta enajsterica naj bi bila del večje skupine 14 srbskih državljanov, ki so po trditvah preiskovalcev med aprilom in septembrom letos izvedli več provokativnih dejanj, katerih simbolika je bila skrbno izbrana za doseganje kar največjega učinka.

Na seznamu očitkov, ki ga navajajo mednarodni mediji, je med drugim polaganje najmanj devetih prašičjih glav pred mošejami v Parizu in okolici.

Gre za dejanje, ki v muslimanski skupnosti ne predstavlja zgolj vandalizma, temveč globoko versko žalitev, namenjeno ponižanju in ustrahovanju vernikov.

Osumljenci naj bi, kot poroča France 24, z zeleno barvo oskrunili tudi pariški spomenik holokavstu, tri sinagoge in judovsko restavracijo, s čimer so neposredno merili na judovsko skupnost.

Med njihovimi domnevnimi dejanji je tudi postavitev »betonskih okostnjakov« z napisi pred Brandenburškimi vrati v Berlinu, navaja Guardian, kar kaže na mednarodno razsežnost delovanja skupine.

Puščanje prašičjih glav je globoka verska žalitev za muslimane. Fotografija je simbolična. FOTO: Laszlo Balogh/Reuters

»Njihov cilj je bil tudi širjenje idej, ki zagovarjajo in spodbujajo sovraštvo, diskriminacijo in nasilje na podlagi razlik v rasi, barvi kože, verski pripadnosti, narodnosti in etničnem poreklu,« so po pisanju portala Politico zapisali na srbskem notranjem ministrstvu.

Osumljencem očitajo kazniva dejanja spodbujanja rasne diskriminacije in vohunjenja.

Sled vodi k tuji obveščevalni službi

Čeprav srbsko ministrstvo ni navedlo, katera država naj bi naročila napade, francoske oblasti že dlje časa preiskujejo poskuse tujega vmešavanja, namenjenega destabilizaciji države.

Kot opozarja Guardian, francoski uradniki preiskujejo predvsem vlogo Rusije pri spodbujanju družbenih napetosti. Tovrstne operacije so del širše strategije hibridnega vojskovanja, katerega cilj je oslabiti notranjo kohezijo zahodnih demokracij.

Pariška tožilka Laure Beccuau je pred kratkim za televizijo BFMTV izjavila, da taktika, uporabljena pri napadih na mošeje, spominja na druge incidente v zadnjih dveh letih, med drugim na risanje Davidove zvezde po stavbah v Parizu in škropljenje rdeče barve po spomeniku holokavstu.

Aretirani so osumljeni vrste odmevnih napadov v Parizu in Berlinu. FOTO: Bertrand Guay/AFP

»Zato bi lahko bili prepričani, da so ti incidenti dejanja vmešavanja,« je dejala in pojasnila njihov značilni način delovanja: izvedejo jih tujci, pogosto iz vzhodne Evrope, ki so plačani za posamezna dejanja, jih fotografirajo kot dokaz za naročnike in nato hitro zapustijo državo, da bi zabrisali sledi.

Francoska policija je v preteklosti v povezavi s podobnimi dejanji že prijela več osumljencev. Maja so bili, kot piše Guardian, prijeti trije srbski državljani zaradi vandalizma z zeleno barvo, bolgarski državljani pa naj bi prihodnji mesec stopili pred sodišče zaradi simbola rdečih rok.

Po poročanju agencije France-Presse so po pojavu Davidovih zvezd aretirali moldavski par, sledi pa naj bi vodile do proruskega moldavskega poslovneža, za katerim naj bi stale ruske varnostne službe.