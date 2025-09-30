  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Srbi po Parizu puščali prašičje glave po naročilu tuje službe

    Srbska policija je aretirala 11 ljudi, ki so po naročilu tuje službe v Parizu in Berlinu z napadi na verske objekte načrtno širili sovraštvo in nemir.
    Pred mošejami v Parizu in okolici so položili najmanj devet prašičjih glav. FOTO: Bertrand Guay/AFP
    Galerija
    Pred mošejami v Parizu in okolici so položili najmanj devet prašičjih glav. FOTO: Bertrand Guay/AFP
    Ž. U.
    30. 9. 2025 | 09:19
    30. 9. 2025 | 09:52
    4:42
    A+A-

    Srbska policija je v ponedeljek aretirala 11 ljudi, osumljenih vrste odmevnih napadov v Parizu in Berlinu, katerih cilj je bilo po navedbah preiskovalcev sejanje sovraštva in poglabljanje napetosti med verskimi skupnostmi v zahodni Evropi.

    Kot poroča tiskovna agencija Reuters, so osumljenci med drugim obtoženi, da so pred več mošejami v Franciji puščali prašičje glave in z zeleno barvo oskrunili spomenik holokavstu v Parizu.

    Dejanja so bila po mnenju francoskih oblasti skrbno načrtovana z namenom izkoriščanja družbenih trenj, ki so se zaostrila zaradi konflikta v Gazi.

    Srbsko notranje ministrstvo je v izjavi za javnost, ki jo povzema portal Politico, sporočilo, da je glavni organizator skupine, identificiran z začetnicami M. G., še vedno na begu in naj bi deloval po »navodilih tuje obveščevalne službe«.

    Katera država naj bi stala za napadi, srbske oblasti za zdaj niso razkrile, v nekaterih tujih medijih pa poročajo, da gre najverjetneje za Rusijo.

    Med podobnimi incidenti je bilo risanje Davidove zvezde po stavbah v Parizu. FOTO: Bertrand Guay/AFP
    Med podobnimi incidenti je bilo risanje Davidove zvezde po stavbah v Parizu. FOTO: Bertrand Guay/AFP

    Od prašičjih glav do betonskih okostnjakov

    Aretacije so po poročanju Guardiana potekale v Beogradu in Veliki Plani, približno sto kilometrov južno od prestolnice. Prijeta enajsterica naj bi bila del večje skupine 14 srbskih državljanov, ki so po trditvah preiskovalcev med aprilom in septembrom letos izvedli več provokativnih dejanj, katerih simbolika je bila skrbno izbrana za doseganje kar največjega učinka.

    Na seznamu očitkov, ki ga navajajo mednarodni mediji, je med drugim polaganje najmanj devetih prašičjih glav pred mošejami v Parizu in okolici.

    image_alt
    Slovenija ostro obsodila ruske napade in poziva k pogajanjem

    Gre za dejanje, ki v muslimanski skupnosti ne predstavlja zgolj vandalizma, temveč globoko versko žalitev, namenjeno ponižanju in ustrahovanju vernikov.

    Osumljenci naj bi, kot poroča France 24, z zeleno barvo oskrunili tudi pariški spomenik holokavstu, tri sinagoge in judovsko restavracijo, s čimer so neposredno merili na judovsko skupnost.

    Med njihovimi domnevnimi dejanji je tudi postavitev »betonskih okostnjakov« z napisi pred Brandenburškimi vrati v Berlinu, navaja Guardian, kar kaže na mednarodno razsežnost delovanja skupine.

    Puščanje prašičjih glav je globoka verska žalitev za muslimane. Fotografija je simbolična. FOTO: Laszlo Balogh/Reuters
    Puščanje prašičjih glav je globoka verska žalitev za muslimane. Fotografija je simbolična. FOTO: Laszlo Balogh/Reuters

    »Njihov cilj je bil tudi širjenje idej, ki zagovarjajo in spodbujajo sovraštvo, diskriminacijo in nasilje na podlagi razlik v rasi, barvi kože, verski pripadnosti, narodnosti in etničnem poreklu,« so po pisanju portala Politico zapisali na srbskem notranjem ministrstvu.

    Osumljencem očitajo kazniva dejanja spodbujanja rasne diskriminacije in vohunjenja.

    Sled vodi k tuji obveščevalni službi

    Čeprav srbsko ministrstvo ni navedlo, katera država naj bi naročila napade, francoske oblasti že dlje časa preiskujejo poskuse tujega vmešavanja, namenjenega destabilizaciji države.

    Kot opozarja Guardian, francoski uradniki preiskujejo predvsem vlogo Rusije pri spodbujanju družbenih napetosti. Tovrstne operacije so del širše strategije hibridnega vojskovanja, katerega cilj je oslabiti notranjo kohezijo zahodnih demokracij.

    Pariška tožilka Laure Beccuau je pred kratkim za televizijo BFMTV izjavila, da taktika, uporabljena pri napadih na mošeje, spominja na druge incidente v zadnjih dveh letih, med drugim na risanje Davidove zvezde po stavbah v Parizu in škropljenje rdeče barve po spomeniku holokavstu.

    Aretirani so osumljeni vrste odmevnih napadov v Parizu in Berlinu. FOTO: Bertrand Guay/AFP
    Aretirani so osumljeni vrste odmevnih napadov v Parizu in Berlinu. FOTO: Bertrand Guay/AFP

    »Zato bi lahko bili prepričani, da so ti incidenti dejanja vmešavanja,« je dejala in pojasnila njihov značilni način delovanja: izvedejo jih tujci, pogosto iz vzhodne Evrope, ki so plačani za posamezna dejanja, jih fotografirajo kot dokaz za naročnike in nato hitro zapustijo državo, da bi zabrisali sledi.

    Francoska policija je v preteklosti v povezavi s podobnimi dejanji že prijela več osumljencev. Maja so bili, kot piše Guardian, prijeti trije srbski državljani zaradi vandalizma z zeleno barvo, bolgarski državljani pa naj bi prihodnji mesec stopili pred sodišče zaradi simbola rdečih rok.

    image_alt
    Vučić pesimistično prosi ljudi, naj mu pomagajo iskati pot iz zagate

    Po poročanju agencije France-Presse so po pojavu Davidovih zvezd aretirali moldavski par, sledi pa naj bi vodile do proruskega moldavskega poslovneža, za katerim naj bi stale ruske varnostne službe.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Študijsko leto

    Študenti prihajajo in se nastanijo tudi v kleti

    Prag fakultet bo jutri prestopilo 15.367 bruck in brucev, skupno pa je v skupno 402 študijska programa vpisanih skoraj 65.000 študentk in študentov.
    Špela Kuralt 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Islamski džihad zavrnil Trumpov mirovni načrt, Evropa o njem v superlativih

    Nekdanji britanski premier Tony Blair je sporočil, da je drzen in pameten Trumpov načrt najboljša priložnost za konec vojne.
    30. 9. 2025 | 06:32
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Konec skupnega življenja

    Nicole Kidman in Keith Urban se po dveh desetletjih razhajata

    Oskarjevka in štirikratni dobitnik grammyja za country glasbo sta poročena od junija 2006. Razlog za ločitev za zdaj ni znan.
    30. 9. 2025 | 07:18
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Lutka Labubu ali ko odrasle ženske iz kosmate igrače naredijo trend

    Glavni kupci teh punčk, ki niso poceni, so mlade odrasle ženske. Te tudi sicer narekujejo marsikateri trend.
    Anja Intihar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zasebni dolg prepoznan v cikličnih in volatilnih panogah

    Ponekod je že med najpomembnejšimi načini financiranja podjetij, pri nas se še uveljavlja.
    Milka Bizovičar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    FrancijaSrbijaParizRusijarasizemprovokacija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska reprezentanca ostala še brez druge obetavne skakalke

    Po 17-letni Tini Erzar bo več mesecev odsotna tudi 19-letna Taja Bodlaj.
    Miha Šimnovec 30. 9. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hišne preiskave pri Alešu Hojsu, Janša s tvitom mednarodni javnosti

    V SDS dogodek označujejo kot politično motiviran, saj stranka po anketah močno vodi, vlada Roberta Goloba pa se sooča s slabimi kazalci.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Maribor na pragu naslova, Laura Unuk odlična v Srbiji

    Matej Šebenik o slovenski ligi in prihajajočem evropskem ekipnem prvenstvu.
    30. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Indonezija

    Šolsko poslopje se je zrušilo na otroke, reševalci v bitki s časom

    Zaradi nedovoljene gradnje se je porušil islamski internat in pod seboj pokopal dijake med molitvijo. Reševalci se borijo za življenje ujetih pod ruševinami.
    30. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

    Rusiji bo vrnjeno zamrznjeno finančno premoženje samo, če bo Ukrajini plačala reparacije.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Maribor na pragu naslova, Laura Unuk odlična v Srbiji

    Matej Šebenik o slovenski ligi in prihajajočem evropskem ekipnem prvenstvu.
    30. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Indonezija

    Šolsko poslopje se je zrušilo na otroke, reševalci v bitki s časom

    Zaradi nedovoljene gradnje se je porušil islamski internat in pod seboj pokopal dijake med molitvijo. Reševalci se borijo za življenje ujetih pod ruševinami.
    30. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

    Rusiji bo vrnjeno zamrznjeno finančno premoženje samo, če bo Ukrajini plačala reparacije.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo