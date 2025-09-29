Srbi se znova pripravljajo na vrnitev v »obdobje kanglic«

V nadaljevanju preberite:

Srbija že devet mesecev pričakuje, kdaj bodo začele veljati januarja napovedane ameriške sankcije vodilni naftni družbi v državi. Po več preložitvah datuma uvedbe sankcij so pričakovali, da bo elektronsko bančno poslovanje z Naftno industrijo Srbije (Nis) onemogočeno prvega oktobra, a je zdaj ta datum prestavljen še za sedem ali osem dni. O ozadju novega odloga vsi zgolj ugibajo, predsednik Aleksandar Vučić pa tokrat nenavadno pesimistično prosi ljudi, naj mu pomagajo iskati pot iz zagate.