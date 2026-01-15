Srbski obveščevalci naj bi z ruskim FSB testirali zvočne topove na psih

Srbski obveščevalci so v sodelovanju z rusko obveščevalno službo FSB testirali t. i. zvočne topove na psih, je ob sklicevanju na srbske vladne dokumente v četrtek poročal portal Politico. Poskuse so menda izvajali v okviru preiskave po velikem protivladnem shodu v Beogradu 15. marca lani.

Študenti in opozicija v Srbiji oblastem očitajo, da so na protestu med 15-minutnim molkom v spomin na žrtve zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu uporabile zvočni top. Njihove navedbe podpirajo pričevanja več tisoč udeležencev protesta, med katerimi so nekateri tudi potrebovali zdravniško pomoč.

Oblasti so ves čas vztrajno zanikale uporabo zvočnega topa ter k preiskavi povabile ZDA in zaveznico Rusijo. Mesec po protestu so objavile poročilo FSB, v katerem je ta ugotovila, da srbske oblasti na protestu niso uporabile zvočnega topa oziroma naprave LRAD (ang. Long-Range Acoustic Device).

Študenti in nasprotniki vlade zahtevajo predčasne volitve. FOTO: Djordje Kojadinović/Reuters

Vlada srbskega predsednika Aleksandra Vučića je z ruskimi obveščevalci v okviru preiskave po omenjenem protestu z zvočnimi topovi izvajala poskuse na živalih, ob sklicevanju na dokumente, ki jih je menda pripravila srbska obveščevalna služba Bia in eno od ministrstev, navaja Politico.

Učinek oddajnikov na biološke objekte

Približno dva tedna po protestu so srbski in ruski obveščevalci na testnem poligonu Bie zbrali skupino psov, da bi ocenili »učinek oddajnikov na biološke objekte«. Psi so bili izbrani kot testni subjekti zaradi »svoje visoke občutljivosti na akustične učinke«, namen poskusov pa je bil ugotoviti, ali so simptomi, ki so jih opisovali protestniki, skladni z učinki topov.

Živali so med poskusi izpostavili dvema modeloma LRAD, dokumenti pa nakazujejo na možnost, da so bili testi izvedeni brez potrebnih dovoljenj za poskuse na živalih, piše Politico. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo namreč glede na dokumente ni prejelo prošnje za odobritev izvajanja poskusov na živalih in zato tudi ni izdalo odločitve o njihovi odobritvi.

Protesti v Srbiji potekajo vse od novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Srbijo od tragedije v Novem Sadu novembra 2024, ki je zahtevala 16 življenj, pretresa največje protestno gibanje v zadnjih desetletjih. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so začeli izražati jezo zaradi sistemske korupcije in represije v državi, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Od oblasti med drugim zahtevajo predčasne volitve.