Eksplozivna mešanica hrupa in ognja

Kakor v državah EU tudi v Srbiji rahljajo ukrepe proti novemu koronavirusu. V minulih dneh so znova zagnali 400 podjetij, ki so v času epidemije mirovala, druga bodo aktivirali v kratkem. Jutri bodo pričakali prve goste v kavarnah in restavracijah, začel bo delovati železniški in avtobusni promet, prihodnji teden bodo odprli vrata vrtci. A kakor pojenja virus – v zadnjih 24 urah so našteli 102 nova primera –, tako se vrača predvolilna politična bitka, ki jo je epidemija utišala.

S hrupom proti diktaturi oblasti

Udarjanje po loncih, žvižganje s piščalkami, skandiranje proti oblasti in zavijanje psov, ki tovrstnih zvokov ne prenesejo, je slišati vsak večer z balkonov prestolnice natanko pet minut čez osmo.



Ljudje, naveličani večdnevnih policijskih ur, so se odzvali »s hrupom proti diktaturi«, o kateri je opozicija napovedala, da se bo preselila z balkonov na ulice in »dokončno obračunala z nenormalno oblastjo«, kot je nameravala prej s protesti »1 od 5 milijonov«.



Za jutri zvečer s spletne strani Ne davimo Beograd pozivajo ljudi, naj kljub večerni policijski uri pridejo na ulico pred svoje stanovanjske bloke in hiše, kar je v času policijske ure sicer prepovedano. V živo oddajo te spletne strani so se nocoj med osmo in deveto uro zvečer oglašali poslušalci iz raznih mest širom Srbije in sporočali, da so se tudi tam pridružili protestu »s hrupom proti diktaturi«.

Z baklami proti opoziciji

Kmalu zatem – natančno ob pol devetih – se je začela protiakcija. Na številnih balkonih in ravnih strehah so sinoči zagorele bakle, kar vidijo prebivalci po televizijskih poročilih naslednji dan. Televizijski dnevniki vsak večer prikazujejo posnetke gorečih streh v Beogradu, Novem Sadu in Nišu.



Koliko bakel na strehah in balkonih dejansko gori, ni mogoče vedeti, saj so le redki novinarji na terenu, pa tudi očividcev ni veliko; v tem času velja policijska ura. Po poročanju televizije N1 so to moški v kapucah, ki spominjajo na navijaške skupine, ali, kot je ocenil politolog Boban Stojanović, »partijska paravojska sedanje oblasti«.



Iz zvočnikov na strehah v središču Beograda so tudi nocoj zadonela gesla proti opoziciji.



Odgovorni urednik revije Nin Milan Ćulibrk meni, da je oboje skupaj – hrup in ogenj – eksplozivna mešanica, s katero se ni dobro igrati. Dogajanje postaja spektakularno.

Neustavnost izrednih razmer

Diktatura, ki jo opozicija očita oblasti, je uvedba izrednih razmer, pod katero so se 15. marca podpisali vsi trije predsedniki – predsednik države Aleksandar Vučić, predsednica vlade Ana Brnabić in predsednica skupščine Maja Gojković – in s tem zaustavili delo parlamenta.



Po 45 dneh se je parlament tik pred prazniki prvič sestal in potrdil izredne razmere, a prepozno. Opozicija trem predsednikom očita neustavnost in celo državni udar. S pobudo za oceno ustavnosti izrednih razmer so odšli na ustavno sodišče, a ostali pred zaklenjeno zgradbo; pobudo so zaradi »nedelovanja sodišča« prilepili na njegova vrata. Ustavno sodišče je naslednji dan pojasnilo, da deluje, a ne za stranke; te bi lahko pobudo poslale po pošti. A v Srbiji se spektakel odvija predvsem za medije. Novinarka v pripor

Opozicija očita oblasti tudi dvojna merila: medtem ko se parlament ni smel sestajati, to za vladajočo stranko SNS ni veljalo. Zaradi kršitev ukrepov v času covida-19 je bilo po navedbah opozicije okoli 7000 kaznovanih, nekateri tudi z zaporom.



V nebo vpijoč je 48-urni odvzem prostosti novinarki novosadskega portala Nova.rs Ani Lalić, ki je v začetku aprila poročala o pomanjkanju opreme in slabih pogojih dela v bolnišnici, zaradi česar ji je policija očitala vznemirjanje javnosti.