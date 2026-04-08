V Srbiji bodo izdelovali izraelske brezpilotne letalnike

Srbija se je z izraelskim vojaškim velikanom Elbit Systems, ki je redno tarča kritik zaradi svoje vloge v izraelskih vojaških operacijah v Gazi in na Zahodnem bregu, dogovorila o proizvodnji brezpilotnih letalnikov na svojem ozemlju, razkrivata srbska mreža raziskovalnih novinarjev BIRN in izraelski dnevnik Haaretz.

Elbit Systems, največji izraelski izdelovalec orožja in vojaške opreme ter eno največjih podjetij v Izraelu, že dolgo sodeluje s srbsko obrambno industrijo, z odprtjem tovarne v industrijski coni Šimanovci pred Beogradom pa bo narejen nov velik korak v tovrstnem sodelovanju med industrijama dveh držav.