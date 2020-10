Srbija ne potrebuje vlade, dokler ima Vučića

Na prvem mestu obramba oblasti

REUTERS Ano Brnabić je Aleksandar Vučić javno pohvalil, da je dobro delovala, vodila disciplinirano in odgovorno politiko ter branila interese Srbije. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Na vrhu piramide brez sprememb

Srbski predsednikje po dobrih sto dneh sporočil, da je mandat za sestavo nove vlade podelil zdajšnji premierki. Zavlačevanje ne igra nobene vloge, kajti Srbija ne potrebuje ne vlade ne skupščine, dokler ima njega.Srbski vožd je kos vsem razmeram. Tudi epidemiji covida-19. Pokazalo se je namreč, da je bolj strokovno usposobljen od ministra za zdravje. Čeprav naj bi Vučić pogajanja s parlamentarnimi strankami in odločitev, kdo bo v njenem kabinetu, prepustil Ani Brnabić, je napovedal, da bo ministrska ekipa znana že čez pet ali sedem dni. Ker so v Srbiji po volitvah verificirali le mandate poslancev, pred njenim izborom čaka v vrsti še izvolitev predsednika skupščine.Ker je Ana Brnabić poslušna vojakinja vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), ki ji suvereno vlada Vučić, se ne bo nič spremenilo. Ostala bo zvesta vrhovnemu vodji, na sestavo svojega kabineta pa bo bolj malo vplivala. Navsezadnje jo je šef javno pohvalil, da je dobro delovala, vodila disciplinirano in odgovorno politiko ter branila interese Srbije, ne da bi se dobrikala tujim središčem moči. Gre za kontinuiteto Vučića in njegovega načina vladanja, kar pomeni, da se bo ministrska ekipa še naprej ukvarjala z obrambo oblasti in neizprosnimi napadi na vse, ki si bodo drznili kritizirati vladajočo srbsko nomenklaturo.Po informacijah iz tabora SNS bo kot v prvem tudi v drugem kabinetu Ane Brnabić zanesljivo Socialistična stranka Srbije (SPS). V njem naj bi bil prostor tudi za Srbsko domoljubno zvezo (Spas) nekdanjega župana Novega Beograda. Nekdanji tesni sodelavec prvaka Zveze za Srbijo (SzS), ki je bojkotirala volitve, je že pred volitvami pokazal pripravljenost za sodelovanje s SNS. V nasprotnem primeru bo celotna teža srbske parlamentarne opozicije padla na njegov hrbet. Šapić je zanimiv Vučiću predvsem zaradi lokalnih volitev v Beogradu leta 2022, ker za nobeno ceno noče izgubiti oblasti v glavnem mestu.Srbski mediji ves čas po volitvah ugibajo o kandidatih za ministrske položaje, čeprav v vladi pod nadzorom Vučića ni pomembno, kdo bo zasedel ministrske stolčke. Še najmanj je to pomembno za državljane. Tudi zato, ker vse kaže, da bosta v prihodnji vladi znova sedanja finančni in notranji minister,in, ki ju povezujejo s številnimi aferami. Na seznamu je še nekaj zaščitenih imen, ki bodo prevzela ključne položaje. Novo vlado poleg reševanja kosovskega vprašanja in soočenja s krizo zaradi epidemije covida-19 čaka tudi gospodarski padec.Na vrhu piramide ne bo sprememb. Zgodba o novih in mladih kadrih, ki bodo nemara zasedli manj pomembna ministrstva, je metanje peska v oči volivcem, ki so znova dali škarje in platno v roke Vučiću in njegovi SNS. Vučić je tako predlagal mandatarki, naj bo v novi vladi polovica žensk, če je mogoče, in da naj v praksi pokaže, kako deluje enakost spolov. Pozval jo je tudi, naj razmisli o uvedbi dveh novih ministrstev, in sicer za človekove pravice, enakopravnost spolov in družbeni dialog ter za družino, skrb za otroke in demografijo.