Srbija povzroča vse hujši glavobol Bruslju

Čeprav je Srbija uradno sredi pogajalskega procesa za polnopravno članstvo v Evropski uniji, se po drugi strani s svojo politiko vse bolj oddaljuje od Bruslja. To je še posebno očitno po začetku ruskega napada na Ukrajino.

V kakšne zaplete se spušča Beograd, so v Financial Timesu (FT) opisali v članku, po katerem je srbska vlada pripravila zakonodajo, s katero bi Rusom (in drugim tujcem), ki leto dni bivajo in delajo pri njih, omogočili hitro pridobitev državljanstva.

Po neuradnih informacijah so v Beograd že dlje časa prihajala opozorila, naj se ne odloči za takšno politiko. Toda niso hoteli poslušati, so zatrdili viri. Načrtom da se je odpovedala šele, ko so v Bruslju zažugali, da bodo ukinili brezvizumski režim, ki ga državljani Srbije za pot v EU uživajo od konca leta 2009.

Po začetku agresije na Ukrajino se je v Srbijo zateklo veliko Rusov, po enem od izračunov okoli 200.000. Če bi lahko po hitrem postopku dobili srbsko državljanstvo, bi si lahko zagotovili številne pravice, ki izhajajo iz tega. To bi v očeh evropske komisije lahko pomenilo varnostno tveganje za države EU.