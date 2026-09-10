Analiza: Srbija med Mladićevim pogrebom in Vučićevo predvolilno kampanjo

Pogreb vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu je močno odmeval tudi zunaj Srbije: uradno ni bil državniški, a je imel številne državne elemente in jasno politično sporočilo. Po oceni Roka Zupančiča s katedre za obramboslovje ljubljanske fakultete za družbene vede je bil dogodek skrbno zrežiran in vpet v znano Vučićevo igro nagovarjanja domače javnosti, nacionalizma in občutka obleganosti. Predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra bodo test, ali lahko študentsko gibanje in širša opozicija resno ogrozita oblast Aleksandra Vučića. Njihov glavni adut bo opozarjanje na korupcijo, klientelizem in šibko vladavino prava, a v neenakem medijskem in političnem boju ostaja ključno vprašanje, kako hitro in kako enotno se jim bo uspelo organizirati. Evropska unija je po pogrebu izrazila ...