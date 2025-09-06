Spopadi med protestniki in policijo, Vučić evropske poslance označil za drhal

Na protivladnih protestih v Novem Sadu spopadi med protestniki in policijo

Na protivladnih protestih v Srbiji so v petek znova izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Po poročanju srbskega portala N1 je policija nasilno odstranila tisoče mirnih protestnikov z območja univerze v Novem Sadu. Protestnikom so se pridružili tudi evropski poslanci, ki jih je srbski predsednik Aleksandar Vučić označil za drhal.

Shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo, so v petek zvečer po več srbskih mestih potekali na poziv študentov in državljanov, z njimi pa so protestirali proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti, ki so v zadnjih dneh potekali pred Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport v Novem Sadu.

Največ ljudi se je zbralo v Novem Sadu, kjer se je shod začel z blokado enega največjih križišč v mestu, kasneje pa so protestniki s 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci.

Demonstracije so po poročanju srbskih medijev potekale tudi v Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

Po navedbah predsednika Vučića je policija v Novem Sadu ukrepala, potem ko so zamaskirani neznanci metali predmete na policiste, ki so bili razporejeni pred stavbo filozofske fakultete. N1 po drugi strani poroča, da je policija nasilno razgnala na tisoče mirnih protestnikov.

Policisti so uporabili solzivec, gumijevke in šok granate.

Vučić je kasneje v izjavi za medije povedal, da je bilo v spopadih ranjenih enajst policistov in da so aretirali več protestnikov.

Protestnikom se je pridružila tudi delegacija evropske stranke Zelenih, ki je po poročanju N1 v državo prispela na povabilo srbske opozicijske stranke Zeleno-leva fronta. Vučić je evropske poslance označil za drhal.

Demonstracije so po poročanju srbskih medijev potekale tudi v Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu.

S petkovimi shodi se je nadaljeval niz protestov po vsej državi, ki traja že od novembra lani. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.