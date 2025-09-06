  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Spopadi med protestniki in policijo, Vučić evropske poslance označil za drhal

    Po poročanju srbskega portala N1 je policija nasilno odstranila tisoče mirnih protestnikov z območja univerze v Novem Sadu.
    Shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo, so v petek zvečer po več srbskih mestih potekali na poziv študentov in državljanov, z njimi pa so protestirali proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters
    Galerija
    Shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo, so v petek zvečer po več srbskih mestih potekali na poziv študentov in državljanov, z njimi pa so protestirali proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters
    STA
    6. 9. 2025 | 08:29
    6. 9. 2025 | 08:29
    2:51
    A+A-

    Na protivladnih protestih v Novem Sadu spopadi med protestniki in policijo

    Na protivladnih protestih v Srbiji so v petek znova izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Po poročanju srbskega portala N1 je policija nasilno odstranila tisoče mirnih protestnikov z območja univerze v Novem Sadu. Protestnikom so se pridružili tudi evropski poslanci, ki jih je srbski predsednik Aleksandar Vučić označil za drhal.

    image_alt
    Srbski študenti spet protestirajo, najbolj množično v Novem Sadu

    Shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo, so v petek zvečer po več srbskih mestih potekali na poziv študentov in državljanov, z njimi pa so protestirali proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti, ki so v zadnjih dneh potekali pred Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport v Novem Sadu.

    image_alt
    Naj se ne zgodi še sedemnajsta žrtev

    Največ ljudi se je zbralo v Novem Sadu, kjer se je shod začel z blokado enega največjih križišč v mestu, kasneje pa so protestniki s 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci.

    Demonstracije so po poročanju srbskih medijev potekale tudi v Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters
    Demonstracije so po poročanju srbskih medijev potekale tudi v Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

    Po navedbah predsednika Vučića je policija v Novem Sadu ukrepala, potem ko so zamaskirani neznanci metali predmete na policiste, ki so bili razporejeni pred stavbo filozofske fakultete. N1 po drugi strani poroča, da je policija nasilno razgnala na tisoče mirnih protestnikov.

    Policisti so uporabili solzivec, gumijevke in šok granate.

    Vučić je kasneje v izjavi za medije povedal, da je bilo v spopadih ranjenih enajst policistov in da so aretirali več protestnikov.

    Protestnikom se je pridružila tudi delegacija evropske stranke Zelenih, ki je po poročanju N1 v državo prispela na povabilo srbske opozicijske stranke Zeleno-leva fronta. Vučić je evropske poslance označil za drhal.

    Demonstracije so po poročanju srbskih medijev potekale tudi v Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu.

    S petkovimi shodi se je nadaljeval niz protestov po vsej državi, ki traja že od novembra lani. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Potres

    Močan potres v Srbiji, tresenje tal čutili tudi v sosednjih državah

    Potres z magnitudo 4,5 je imel epicenter v bližini Sjenice. Sunek so občutili v številnih mestih, poročil o večji gmotni škodi za zdaj ni.
    5. 9. 2025 | 17:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred slovesnostjo v Strunjanu

    Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

    Kot odgovarjajo v Protokolu Republike Slovenije, v praksi ne delajo razlik, ali gre za zakonca ali partnerja najvišjih predstavnikov države.
    Saša Bojc 5. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SrbijaprotestiNovi Sadprotivladni protestidemonstracije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Donald Trump

    Izvršni ukaz Trumpa: Pentagon preimenoval v ministrstvo za vojno

    Obrambni minister Pete Hegseth pa bo od zdaj znan kot minister za vojno. Trump je po podpisu poudaril, da s preimenovanjem v svet pošilja »sporočilo zmage«.
    6. 9. 2025 | 10:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Švica

    Yakin: Rezultat iz Ljubljane nam gre vsekakor na roko

    Švicarski selektor Murat Yakin si v ponedeljek proti Sloveniji obeta dvojno zmago v kvalifikacijah za SP. Vesel dveh zadetkov Embola.
    6. 9. 2025 | 10:13
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Je skrb za revne, invalide in starejše res totalitarna doktrina?

    Pozitivno diskriminacija je nujen ukrep za odpravljanje zgodovinskih krivic in podpora zapostavljenim skupinam.
    6. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nesreča

    Luis Enrique si je zlomil ključnico

    Po petkovi kolesarski nesreči je bila trenerju PSG nudena takojšnja zdravniška oskrba, ki ji bo v kratkem času sledila še operacija.
    Delo 6. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora Ukrajini

    Varnostna jamstva so še kot papirnati tiger

    V ozadju Macronovih velikih napovedi je očitno tudi želja pokazati Trumpu, da imajo Evropejci prepričljiv načrt.
    Peter Žerjavič 6. 9. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Je skrb za revne, invalide in starejše res totalitarna doktrina?

    Pozitivno diskriminacija je nujen ukrep za odpravljanje zgodovinskih krivic in podpora zapostavljenim skupinam.
    6. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nesreča

    Luis Enrique si je zlomil ključnico

    Po petkovi kolesarski nesreči je bila trenerju PSG nudena takojšnja zdravniška oskrba, ki ji bo v kratkem času sledila še operacija.
    Delo 6. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora Ukrajini

    Varnostna jamstva so še kot papirnati tiger

    V ozadju Macronovih velikih napovedi je očitno tudi želja pokazati Trumpu, da imajo Evropejci prepričljiv načrt.
    Peter Žerjavič 6. 9. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo