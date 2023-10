Srbija se brani očitkov, da je Vučić vnaprej vedel za napad

V nadaljevanju preberite:

V terorističnem napadu v vasi Banjska na severu Kosova je sodelovalo kar 90 napadalcev, ki so se za operacijo pripravljali na vojaškem vadišču v Srbiji, trdi kosovski minister za notranje zadeve Xhelal Sveçla. Urjenje napadalcev so po njegovih trditvah spremljali tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, obrambni minister Miloš Vučević in načelnik generalštaba Milan Mojsilović, trdi Sveçla.

Beograd vse očitke, da je srbski državni vrh vpleten v načrtovanje napada, odločno zavrača kot lažne.