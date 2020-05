Srbija se odpira svetu, še vedno žarišči na jugu

Leskovac in Vranje

Zbiranje do sto oseb

Nacionalni prevoznik Air Serbia leti

Srbija se je znova odprla svetu. V državo lahko vstopijo vsi, in to brez testa na novi koronavirus in brez do zdaj obvezne samoizolacije.Včeraj je začel leteti nacionalni prevoznik Air Serbia ; zveza z Ljubljano bo prvič vzpostavljena 29. maja. Epidemija se umirja, in vendar so minule dni odkrili še dve žarišči na jugu države.V torek so v Srbiji našteli le 34 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je za sedemmilijonsko državo malo.Vendar je število okuženih po tem znova zraslo na sto. Vzrok za to sta novi žarišči na skrajnem jugu države v mestih Leskovac in Vranje, kjer je epidemija izbruhnila med delavci v avtomobilski, tekstilni in obutveni industriji.Glavno žarišče je v južnokorejskem podjetju Jura, ki v proizvodnji avtomobilskih kablov v Leskovcu v treh izmenah zaposluje 2850 delavcev. Proizvodnjo ima tudi v Nišu, a delavcev že v začetku epidemije ni zaščitila, zaradi česar ti že pred mesecem dni niso hoteli vstopiti v tovarno.Južnokorejski lastnik je takrat za nekaj dni ustavil delo, hkrati pa zagrozil, da bo prenesel proizvodnjo drugam.Leskovac, kjer živi 63.000 prebivalcev, nima dovolj delovnih mest za vse; odhod Jure bi ogrozil preživetje okoli 10.000 ljudi.Kljub nevarnosti s smrtonosno okužbo in nizkim prihodkom – minimalna plača, ki jo izplačujejo v glavnem vse tovarne v južni Srbiji, je 251 evrov – so se delavci vrnili na delo v Juro, lastnik pa je začasno skrčil obseg proizvodnje.Tako je v prejšnjih dneh v tej tovarni virus znova izbruhnil, zbolelo je 113 delavcev.Podobno težke razmere so v Vranju, kjer je bilo v treh podjetjih v četrtek še 39 okuženih, to je ta dan skoraj polovica od 86 na novo okuženih v tej državi. V Beogradu je bilo ta dan 25 novih okužb.V Vranju se je sestal krizni štab, ki je ocenil, da so razmere v Leskovcu in Vranju »nestabilne, a pod nadzorom«, povedali so tudi, da se bolezen zdaj pojavlja v blažji obliki kot v začetku epidemije. Protiepidemijske ukrepe v teh dveh mestih so zaostrili.Drugod po Srbiji je z današnjim dnem dovoljeno zbiranje sto ljudi na prostem in v zaprtih prostorih, kar bo omogočilo predvolilne shode za volitve 21. junija.Pri tem je treba nositi zaščitne maske in rokavice ter ohranjati dvometrsko medsebojno razdaljo, kar je v praksi težko izvedljivo in se tudi ne upošteva, razen v trgovinah in državnih uradih, kamor se ne sme vstopiti brez zaščitne maske.Življenje se je nasploh normaliziralo. Deluje vse, tudi vrtci, le šole imajo še vedno pouk na daljavo.Včeraj je nacionalni letalski prevoznik Air Serbia objavil vozni red za mesec dni. V Ljubljano bo sprva letel dvakrat na teden, ob petkih in nedeljah.V začetku junija bo prvič letel tudi v New York, sicer pa po vsej Evropi, od sredine junija bodo zveze tudi s Tivtom na črnogorski obali in Grčijo.Za potovanje v tujino se lahko v Srbiji vsakdo testira na koronavirus. Cena testa je 50 evrov.