Srbija v notranjem krču

Beograd – Vlada Slovenije je včeraj prišla na obisk v Srbijo. Na skupni seji, ki jo bo imela s tamkajšnjo vlado, najbrž ne bo opazila zapletenih razmer v srbski notranji politiki. A Srbija je – notranjepolitično – v skoraj izrednem stanju. Slovenska poslanka v Bruslju Tanja Fajon, ki je v evropskem parlamentu zadolžena za stabilizacijo in pridruževanje Srbije EU, je v petek izjavila, da Srbija ni pripravljena na korektne volitve.

Tri velike afere

To državo iz dneva v dan pretresajo nove afere, ki razkrivajo domnevne nepravilnosti in korupcijo oblasti ter z njo povezanih oseb. Tri največje afere – »mega diplomiranec«, »Krušik« in »marihuana« – razkrivajo tudi sistemske težave. Iz ure v uro se na televizijskih programih kot v resničnostnih šovih vrstijo teme o razpadanju visokošolskega sistema, preprodaji orožja, v katero so vpletene z oblastjo povezane osebe, domnevno v korist njihovih žepov in na škodo države, ter gojenju 600 kilogramov marihuane, kar so menda počeli na posestvu v Vojvodini pod krinko »zdrave hrane« z blagoslovom (ali v nevednosti) najvišjih oblasti. Mediji dokazujejo, da naj bi vse niti vodile k predsedniku države Aleksandru Vučiću, njegovi stranki in njegovemu bratu. Sodno dokazano ni še nič.

Leto dni protestov

Že leto dni vsako soboto na ulicah Beograda protestira gibanje »1 od 5 milijonov«. Zaradi vsesplošnega nezadovoljstva in revščine, okronane z avtoritarnim režimom, ki ga pooseblja Vučić, so ljudje na začetku množično drli na ulice Beograda in tudi drugih mest. Nekaj časa se je zdelo, da gre za samoiniciativno organiziranje državljanov, a se je pozneje izkazalo, da je gibanje tesno povezano z opozicijskimi voditelji. Spomladi so protestniki napolnili ulice Beograda do zadnjega kotička, bilo jih je več deset tisoč, zdaj jih na ulice ne prihaja več toliko, včasih jih je komaj nekaj sto. Ob obletnici protestov – 7. decembra – so pod vodstvom študentov »potrkali« na vrata skupščine, a na srečo niso bili nasilni ne protestniki ne policija.

Blokada vrat nacionalne televizije

Opozicija je prejšnji teden organizirala večurno blokado vhodnih vrat nacionalne televizije, ki ji očitajo prevelik vpliv predsednika Vučića in njegove stranke na uredniško politiko, zato je pristranska in zaprta za nastope opozicije. Ta opozarja, da so ljudje v Srbiji, ki ne morejo spremljati drugih televizijskih programov, obveščeni enostransko in tako nepripravljeni na spomladanske volitve. To je potrdila tudi Tanja Fajon, ko je prejšnji teden v imenu parlamenta EU obiskala Beograd.

Volitve spomladi

Z volitvami ne bodo hiteli. Namesto marca jih bodo organizirali najpozneje na začetku maja, ko predvidevajo, da se bodo razmere izboljšale, je v odgovor Fajonovi dejala Ana Brnabić, predsednica srbske vlade. Vendar opozicija ne verjame, da se bodo razmere do takrat izboljšale. Številne opozicijske stranke so napovedale bojkot volitev.



Skupna značilnost vseh teh dogajanj je, da mišice napenjajo vse strani, epiloga pa ni. Predvolilna tekma je v polnem teku, korupcija pa – kot vse kaže – tudi. Prave ideje, kdo naj bi prišel na oblast po Vučiću, ni. Sedanja vlada dokazuje, da dela dobro, Srbija ima gospodarsko rast in se mednarodno povezuje, posebno močno tudi s Slovenijo.