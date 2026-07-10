Srbijo na evropski poti prehitevajo po levi in desni

Črna gora, Albanija, Moldavija in Ukrajina napredujejo proti Evropski uniji, Srbija pa je na tej poti obtičala. Sredi tedna je predsednik Aleksandar Vučić dobil še eno zaušnico. Več držav članic na čelu z Nizozemsko je namreč vnovič blokiralo odprtje tretjega pogajalskega sklopa.
Predlog bi za odprtje lahko bil julija še enkrat na mizi, če bi Srbija naredila več. A zahtevano je soglasje. Odpiranje sklopa ima podporo Francije in Nemčije. Na drugi strani so kritični v državah Beneluksa, nordijskih državah, na vzhodu … Tudi Hrvaška bo trd oreh pri uresničevanju srbskih evropskih ambicij.
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