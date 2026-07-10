Srbijo na evropski poti prehitevajo po levi in desni

Črna gora, Albanija, Moldavija­ in Ukrajina napredujejo proti­ Evropski uniji, Srbija pa je na tej poti obtičala. Sredi tedna je predsednik Aleksandar Vučić dobil še eno zaušnico. Več držav članic na čelu z Nizozemsko je namreč vnovič blokiralo odprtje tretjega pogajalskega sklopa.

Predlog bi za odprtje lahko bil julija še enkrat na mizi, če bi Srbija naredila več. A zahtevano je soglasje. Odpiranje sklopa ima podporo Francije in Nemčije. Na drugi strani so kritični v državah Beneluksa, nordijskih državah, na vzhodu … Tudi Hrvaška bo trd oreh pri uresničevanju srbskih evropskih ambicij.