Srbijo na evropski poti prehitevajo po levi in desni

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    10. 7. 2026 | 09:51
    4:38
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    Črna gora, Albanija, Moldavija­ in Ukrajina napredujejo proti­ Evropski uniji, Srbija pa je na tej poti obtičala. Sredi tedna je predsednik Aleksandar Vučić dobil še eno zaušnico. Več držav članic na čelu z Nizozemsko je namreč vnovič blokiralo odprtje tretjega pogajalskega sklopa.

    Predlog bi za odprtje lahko bil julija še enkrat na mizi, če bi Srbija naredila več. A zahtevano je soglasje. Odpiranje sklopa ima podporo Francije in Nemčije. Na drugi strani so kritični v državah Beneluksa, nordijskih državah, na vzhodu … Tudi Hrvaška bo trd oreh pri uresničevanju srbskih evropskih ambicij.

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