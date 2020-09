Srbom na Kosovu se ne bo zgodila nova Nevihta

Beograd in Priština sta v okviru bruseljskega dialoga, ki se je nadaljeval ta teden, sprejela več kot 20 sporazumov, ki jih v večini nista implementirala. Na mizi so še najtežja vprašanja, kot sta oblikovanje skupnosti srbskih občin ter ureditev finančnih in ­premoženjskih vprašanj.Rok za načrt skupnosti srbskih občin, ki ga je EU postavila Prištini, se je iztekel v začetku avgusta 2018. Tedanja kosovska vlada Ramusha Haradinaja roka ni upoštevala, razmere pa so se zaostrile. Srbi na severu Kosova naj bi se pripravljali na enostransko razglasitev avtonomije, Albanci pa naj bi poskusili zavzeti hidroelektrarno Gazivode. Srbski ...