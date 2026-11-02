Srbska banka Alta v nadzorovanem stečaju, njen lastnik v pridržanju

Srbska policija je pridržala srbskega podjetnika in lastnika banke Alta Davorja Macuro, potem ko je pred tem več kot 30 ur preiskovala prostore banke. Alti je Srbska centralna banka (NBS) pred dnevi odvzela dovoljenje za poslovanje in nad njo razglasila nadzorovani stečaj, poroča srbski portal Nova.rs.

Macura je blizu odhajajoči vladi pod vodstvom SNS in je po poročanju hrvaškega portala Index v času vladavine Vučićeve SNS zgradil imperij in iz lastnika menjalnice zrasel v enega najbogatejših ljudi v Srbiji, poroča STA.

Septembra je njegova družba Alta Retail od skupine Fortenova prevzela poslovne deleže v družbi Idea Marketi, ki sodi med največje trgovce v Srbiji in ki posluje pod blagovnimi znamkami Idea, Mercator in Roda.

NBS je banki Alta v soboto odvzela dovoljenje za poslovanje »z namenom zaščite varčevalcev in ohranitve stabilnosti finančnega sistema«. Ob tem je nad banko Alta razglasila nadzorovani stečaj. Kot izhaja iz sobotnega sporočila srbske centralne banke, ki ga povzema srbska tiskovna agencija Tanjug, je bila za stečajnega upravitelja imenovana agencija za zavarovanje vlog.

Slednja bo omogočila izplačilo zavarovanih zneskov in razpolaganje s sredstvi vlagateljem v sedmih delovnih dneh v skladu z zakonom. Po poročanju portala Nova.rs je policija od sobote naprej več kot 30 ur preiskovala prostore banke Alta.

Za odvzem licence so se odločili po tem, ko je vodja opozicijske Demokratske stranke Srđan Milivojević guvernerko Jorgovanko Tabaković, sicer članico SNS, obtožil, da je dva dni po volitvah v nasprotju z običajnim postopkom odobrila zahtevo Alte za pretvorbo dinarjev v evre v višini 50 milijonov evrov.

Preberite tudi: Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša banka v deželi je tej?

Iz srbskega državnega tožilstva so v soboto sporočili, da je NBS banko Alta in več odgovornih oseb iz banke kazensko ovadila. Tožilstvo je sporočilo še, da je ministrstvo za notranje zadeve in službo za boj proti organiziranemu kriminalu pozvalo, naj nujno ukrepata in preverita celotno poslovanje te banke ter vse okoliščine, ki so privedle do preklica dovoljenja za poslovanje.

Iz banke Alta so konec prejšnjega tedna sporočili, da so vse dejavnosti, povezane s plačilnimi karticami, plačilnim prometom v domači in tuji valuti, zaustavljene, da so njene poslovalnice trenutno zaprte, izplačilo zavarovanih vlog pa je napovedano od danes »v skladu s postopki in navodili pristojnih institucij«.

Pred tem so iz Elektroprivrede Srbije, ene od poslovnih strank Alte, sporočili, da je bila številka tekočega računa za plačilo računov za elektriko spremenjena ter da bodo elektronska plačila prek sistema Alta pay zaustavljena do nadaljnjega.