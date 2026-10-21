Srbske aretacije in obtožbe na račun Hrvaške

Srbska policija je danes v Novem Sadu prijela pet ljudi, osumljenih ogrožanja ustavne ureditve in varnosti države. Po navedbah tožilstva naj bi na dan nedeljskih parlamentarnih volitev načrtovali nasilje in nemire.

Policija je osumljence prijela v usklajeni akciji višjih državnih tožilstev v Beogradu in Novem Sadu ter srbske obveščevalne agencije Bia. Vseh pet prijetih je starih med 27 in 28 let.

Tožilstvo jim očita načrtovanje kaznivih dejanj zoper ustavno ureditev in varnost države ter pozivanje k nasilni spremembi ustavne ureditve. Po navedbah tožilstva naj bi osumljenci pozivali k nasilnemu strmoglavljenju najvišjih državnih organov, načrtovali napade in zbirali sredstva za njihovo izvedbo.

Osumljenci naj bi v svojem okolju novačili ljudi za nasilne obračune v Beogradu na dan volitev, za napade pa naj bi pripravljali orožje, nože, palice, bakle in maske za zakrivanje obraza.

Prijetim so odredili pridržanje do 48 ur, v tem času pa jih bodo zaslišali na višjem državnem tožilstvu v Beogradu.

Osumljenci naj bi pozivali k nasilnemu strmoglavljenju najvišjih državnih organov, načrtovali napade in zbirali sredstva za njihovo izvedbo. FOTO: Sasa Djordjevic/Afp

Pridržali so enega od aktivistov

Medtem je državljanska iniciativa Beograd ostaja sporočila, da je policija zaradi suma pozivanja k nasilni spremembi ustavne ureditve preiskala stanovanje enega od njenih aktivistov. Po navedbah iniciative naj bi ga pridržali in mu zasegli elektronske naprave, poroča časnik Danas.

Iniciativa je odločno zavrnila navedbe provladnega časnika Politika, da naj bi aktivist sodeloval pri oblikovanju skupin za izvajanje nasilja. Obtožbe je označila za poskus ustrahovanja državljanov in aktivistov pred volitvami.

Prijetja prihajajo štiri dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami v Srbiji, ki so jih zahtevali študenti, vodilna sila skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov.

Po poročanju srbske državne tiskovne agencije Tanjug ni znano, ali imata pridržana osumljenca tudi srbsko državljanstvo.

Nekateri mediji v Srbiji so aretacije že povezali s trditvami, da poskuša Hrvaška vplivati na izid volitev, kar pa Zagreb zavrača.

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je za hrvaški portal Index sporočilo, da o aretacijah ni prejelo uradnega obvestila. Navedbe o hrvaški povezavi s pripravami na nasilje je označilo za nadaljevanje neutemeljenih obtožb proti Hrvaški, ki imajo po oceni ministrstva notranjepolitične motive.