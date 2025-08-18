Ana Brnabić izjavila, da je bila tragedija v Novem Sadu načrtovana

Srbijo pretresa izjava predsednice parlamenta Ane Brnabić, ki je smrtonosno zrušitev nadstreška na novosadski železniški postaji označila za načrtno sabotažo.

Njene besede, da je šlo za poskus začetka »barvne revolucije« z namenom zrušitve predsednika Aleksandra Vučića, so sprožile plaz ogorčenja, pravniki pa so posvarili, da je s takšnimi trditvami morda prestopila mejo zakona.

Politično ozračje v Srbiji, že tako razgreto zaradi študentskih protestov, je doseglo novo vrelišče. Predsednica narodne skupščine Ana Brnabić je namreč tragedijo v Novem Sadu, v kateri je 1. novembra lani pod zrušenim nadstreškom železniške postaje umrlo šestnajst ljudi, postavila v novo luč. »Ne mislim, da je nadstrešek padel sam od sebe niti da je šlo za nesrečen primer [...] mislim, da je šlo za načrtovano sabotažo,« je dejala v pogovoru za provladno televizijo Pink.

Po besedah Ane Brnabić naj bi bil cilj zrušitev predsednika Aleksandra Vučića. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Po njenih besedah naj bi bilo dejanje »začetek barvne revolucije«, katere končni cilj bi bil zrušitev predsednika Aleksandra Vučića.

Prepričana je, da so neimenovani organizatorji sledili preizkušenemu receptu, podobnemu tistemu po majskih tragedijah leta 2023, ko so čustveno podporo družinam žrtev izkoristili za politično mobilizacijo.

»Absolutno verjamem, da je vse to načrt za rušenje Srbije iz jasnih razlogov in kot maščevanje za nekatere stvari, ki jih je pogumno naredil predsednik Aleksandar Vučić,« je dodala.

Pravniki: To je kaznivo dejanje

Medtem ko predsednica skupščine govori o politični zaroti, pravni strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko zaradi svojih besed znašla v kazenskem postopku. Odvetnik Nikola Lakić je za agencijo Beta, kot so navedli v časniku Danas, pojasnil, da je Ana Brnabić s svojimi trditvami domnevno storila kaznivo dejanje »povzročanja panike in nereda«.

Izjave Ane Brnabić so globoko pretresle družine umrlih. FOTO: R. Z./Ataimages/Pixsell

Za to dejanje je po 343. členu srbskega kazenskega zakonika zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora.

»S svojo izjavo se Ana Brnabić očitno norčuje iz žrtev in kot predsednica skupščine neposredno vmešava v preiskavo, ki poteka,« je ocenil Lakić. Po njegovih besedah bi morala biti predsednica parlamenta nemudoma zaslišana na tožilstvu, na katerem bi morala predložiti dokaze za svoje trditve.

»Če dokazov nima, mora odgovarjati za kaznivo dejanje. Na primeru Ane Brnabić bomo videli, ali na tožilstvu sploh obstajajo svobodni tožilci, ki spoštujejo zakon,« je bil oster Lakić, ki je dodal, da so njene izjave globoko pretresle družine umrlih in vznemirile javnost.

Opozicija in tuji mediji pretreseni

Odzivi se vrstijo tudi v političnih krogih. Po poročanju za Danas je Radomir Lazović iz Zeleno-leve fronte ironično vprašal, ali je zdaj uradno stališče oblasti, da so za tragedijo odgovorni kar državljani sami, medtem ko je Marinika Tepić iz Stranke svobode in pravice njene trditve odločno zavrnila. Tudi akademski plenum je pozval tožilstvo, naj razišče ozadje spornih izjav.

Dogajanje v Srbiji odmeva tudi v tujini. FOTO: John Macdougall/AFP

Dogajanje odmeva tudi v tujini. Hrvaška medija Večernji list in Jutarnji list sta nastop Ane Brnabić označila za »šokanten« in »najbolj škandalozen doslej«, pri čemer sta poudarila, da gre za teorijo zarote, ki jo je spravila v javnost ena od visokih predstavnic srbske države.

Tako so besede predsednice parlamenta, izrečene v času, ko preiskava o dejanskih vzrokih za tragedijo v Novem Sadu še ni končana, preusmerile odgovornost na polje političnih obtožb in odprle vprašanje ne le o varnosti javnih objektov, temveč tudi o mejah političnega diskurza.