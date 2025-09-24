Srbska vlada pod drobnogledom zaradi domnevnega financiranja vojnih grafitov

V Srbiji je završalo, potem ko je gradbeni inženir Danijel Dašić javno objavil, da je Državna revizorska institucija (DRI) med pregledom poslovanja ministrstva za gradbeništvo, promet in infrastrukturo domnevno odkrila sporno porabo javnega denarja.

Dašić je na družbenem omrežju X zapisal, da je ministrstvo za časa mandata Gorana Vesića porabilo 217.000 evrov za poslikavo javnih površin.

Očitanje spornega financiranja

Po Dašićevih trditvah naj bi šlo za financiranje nacionalističnih muralov in grafitov z napisom »Ko se vojska na Kosovo vrne« (v originalu Kad se vojska na Kosovo vrati), ki so se poleti 2023 množično pojavljali po vsej Srbiji in tudi širše.

Dašić je v svoji objavi zapisal: »Državna revizorska institucija je pri pregledu Vesićevega ministrstva za gradbeništvo za leto 2024 našla postavko 'poslikava javnih površin' v vrednosti 217.000 evrov.«

Dodal je še, da je bil po njegovih besedah naročnik poslikav izvršni odbor vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), izvajalci pa naj bi bili neznani in brez izdanih računov.

Dašić je pri tem zatrdil, da naj bi iz DRI ministrstvu zaradi nedovoljenega trošenja proračunskih sredstev izrekli kazen v višini dobrih 930 evrov (109.000 dinarjev).

Odziv in zanikanje Državne revizorske institucije

Na obtožbe so se kmalu odzvali iz Državne revizorske institucije in navedbe odločno zanikali. V uradnem sporočilu za javnost, ki ga je objavil portal Nova.rs, so poudarili, da v nobeni reviziji finančnih izkazov omenjenega ministrstva niso ugotovili, da bi to plačalo poslikavo omenjenih muralov.

Iz DRI so, kot še navaja Nova.rs, sporočili: »Z namenom celovitega in resničnega obveščanja javnosti sporočamo, da Državna revizorska institucija v nobeni reviziji finančnih izkazov ministrstva za gradbeništvo, promet in infrastrukturo ni navedla, da je to ministrstvo plačalo poslikavo muralov Ko se vojska na Kosovo vrne.«

Ministrstvo za gradbeništvo je za poslikavo javnih površin menda porabilo 217.000 evrov. FOTO: Hazir Reka/Reuters

Pojasnili so še, da nimajo pooblastil za izrekanje kazni in da po opravljenih revizijah niso podali nobenih zahtevkov za sprožitev prekrškovnega postopka, saj kršitev niso ugotovili.

Izvor spornega slogana in odzivi nanj

Slogan Kad se vojska na Kosovo vrati je v javnosti sprožil precej razburjenja. Portal Slobodna reč pojasnjuje, da mnogi zmotno verjamejo, da verz izvira iz ljudske pesmi Ječam žnjela. V izvirniku pesmi kosovsko dekle žanje ječmen za svate, in ne za vojsko. Besedilo je spremenil pokojni črnogorsko-primorski metropolit Amfilohije Radović v svoji knjigi Kosovo je glava Lazareva. V njegovi politično obarvani različici so svatovski konji postali »viteški, vrani konji slavne srbske vojske«, ki se bo vrnila na Kosovo.

Stojković je pozval Evropsko ljudsko stranko, naj iz svojih vrst izključi Srbsko napredno stranko. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Ta verz je postal simbol, s katerim se izražajo nacionalistične težnje in se poziva k vojaškemu posredovanju. Iz Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) so, kot navaja Slobodna reč, to sporočilo ocenili kot preteče, še posebej v kontekstu dialoga med Beogradom in Prištino.

Pojav teh muralov ni bil omejen le na večja mesta; v začetku avgusta 2023 so s takšnim muralom poslikali tudi tribune na dvorišču osnovne šole v Vranju.

Iz uredništva portala Slobodna reč so po poročanju o tem dogodku sporočili, da so bili tarča spletnih groženj in žalitev.

Priprava na oborožen spopad?

Beograjski odvetnik in politik Čedomir Stojković, sicer oster kritik trenutne srbske politike, je za sarajevski časnik Oslobođenje ponudil širšo razlago dogajanja, ki postavlja afero v kontekst resnih političnih in varnostnih napetosti.

FOTO: Marko Risović/Delo

Po Stojkovićevi razlagi se napisi poleti 2023 niso pojavljali naključno, temveč so bili del psihološke operacije, ki naj bi jo financirala in vodila vladajoča stranka SNS, da bi javnost pripravila na vojno na Kosovu.

Po njegovih besedah, ki jih navaja Oslobođenje, je načrt srbskega predsednika Aleksandra Vučića potekal v treh fazah: medijska propaganda o domnevno bližajočem se genocidu nad Srbi na Kosovu, nato izzivanje oboroženega spopada s paravojaško skupino po vzoru dogodkov v Donbasu in na koncu posredovanje srbske vojske pod pretvezo »zaščite srbskega prebivalstva«.

Čedomir Stojković je dejal, da je bil celoten načrt usklajen z zunanjepolitičnimi interesi Ruske federacije. FOTO: Maxim Shemetov/AFP

Načrt je po Stojkovićevem mnenju propadel 24. septembra 2023, ko so kosovske varnostne sile v kraju Banjska prestregle skupino pod vodstvom Milana Radoičića.