Srbska vlada razglasila tridnevno žalovanje

Na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v središču srbske prestolnice Beograd je danes 14-letnik streljal s pištolo, pri čemer je ubil osem učencev in enega varnostnika. Šest učencev in ena učiteljica je ranjenih.

Na tiskovni konferenci vlade, ki je zaradi tragedije sklicala nujno sejo, je minister za izobraževanje Branko Ružić dejal, da je šlo za pošastno dejanje. Dodal je, da je bila celotna šola pod videonadzorom, prav tako je bil prisoten šolski policist.

Po streljanju je bilo na ulicah okoli šole slišati jok staršev in bližnjih. Nekateri od njih še vedno ne vedo, ali so njihovi otroci živi. Za BBC so povedali, da so jezni, ker jim policija ni dala več informacij. ​​FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

»Zahvaljujemo se zdravniškemu osebju, učiteljem kot tudi ekipi psihologov, ki staršem in otrokom nudijo vso podporo v tem travmatičnem obdobju, ki bo tudi še sledilo,« je še dejal. »Nepredstavljivo je, ko vidiš prizorišče tragedije in kaj so otroci preživeli,« je povedal.

Dejal je, da je takšna tragedija posledica vpliva interneta, videoiger, zahodnih vrednot. Očitno je, da potrebujemo kratkoročne rešitve in sistemske spremembe, je dejal minister.

Vlada je zaradi tragedije razglasila tridnevno žalovanje (od petka, 5. maja, do nedelje, 7. maja), pouk pa se bo jutri začel z minuto molka, je še sporočil Ružić.

Strelec je pred streljanjem pripravil molotovke

Tiskovni predstavnik policije je povedal, da je bila pištola, najdena na kraju dogodka, devetmilimetrska. Pištolo je storilec vzel iz očetovega stanovanja. Strelec je na poti v šolo pustil torbo, v kateri je pripravil štiri molotovke, je po poročanju BBC povedal tiskovni predstavnik.

Dodal je, da je napadalec streljanje načrtoval mesec dni vnaprej. Osumljenec je imel seznam otrok, ki naj bi jih napadel, in podrobno načrtoval, v katere učilnice bo šel najprej, je povedal.