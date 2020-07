FOTO:Jeza na srbskih ulicah: »Oblast nam je lagala«

Protestniki so skušali vdreti v parlament. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Jeza na ulicah

Srbska vlada je znova uvedla policijsko uro. FOTO: Oliver Bunic/AFP

Srbija je zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom znova uvedla strožje ukrepe, med drugim tudi policijsko uro, kar je Srbe pognalo na ulice. Večja skupina ljudi se je zbrala pred parlamentom.Srbski predsednikje včerajšnji torek označil za najtežji dan za Srbijo od začetka epidemije, saj je umrlo 13 oseb, več kot 120 oseb je na ventilatorjih, v bolnišnicah je več kot 4000 oseb s covidom-19. Najslabša epidemiološka slika je v Beogradu, zato je od danes prepovedano zbiranje več kot petih oseb na zaprtih ali odprtih javnih prostorih, konec tedna - predvidoma od petka od 18. ure do ponedeljka do 5. ure, pa bo veljala policijska ura. V tem času bodo organizirali posebne termine za sprehode, je še povedal.Ali bo strogi ukrep veljal le za srbsko prestolnico ali za celotno državo bo v teh dneh odločil krizni štab. Strožje ukrepe so za zajezitev širjenja bolezni so sicer sprejeli v 21 občinah, piše spletni portal srbske televizije RTS.A ukrepi so povzročili jezo in večje število protestnikov se je zbralo pred srbsko skupščino. Okoli 22. ure je skupina tudi skušala vdreti v stavbo, posredovala je policija. Okoli pol polnoči so se strasti že močno razgrele, policisti, v katere so leteli kamenje in drugi predmeti, so posredovali s solzivcem, navaja srbski portal N1. Protestniki so se zbrali tudi pred stavbo televizije RTS na Takovski ulici, kjer so zažgali nekaj zabojnikov, policija je odgovorila s solzivcem. Kot dodaja N1, so policisti na ulicah red vzpostavili šele okoli 2. ure zjutraj. Več ljudi so aretirali. Na portalu televizije N1 še pišejo, da so policisti njihovi ekipi skušali preprečiti snemanje dogajanja.Med protestniki je bilo tudi nekaj opozicijskih politikov, članov iniciative Ne davimo Beograd in Meščanskega odpora ter menda tudi člani desničarskih skupin.Protestniki so za N1 dejali, da niso prišli, ker bi jih motila uvedba strožjih ukrepov kot takih, ampak zato, ker menijo, da jih je oblast zavajala in jim lagala. V preteklem mesecu so namreč izvedli volitve, nogometne tekme, zabave za maturo, prepovedana niso bila niti druga večja zbiranja. »Mislim, da država mora iskreno obveščati svoje državljane. Če tega ne želi, jo moramo v to prisiliti,« je dejal eden izmed protestnikov. Dodal je, da ima dva majhna otroka in da upa, da bosta živela v boljši državi.Portal RTS poroča, da je bilo ranjenih 13 policistov in sedem protestnikov.Manjše skupine ljudi so protestirale tudi na ulicah Novega Sada in Kragujevca. Danes je pred skupščino in pred drugimi institucijami v Beogradu povečano število policistov.