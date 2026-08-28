Srbski minister napovedal pokop Mladića z najvišjimi državnimi častmi

Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je v četrtek umrl med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Haagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi. V Republiki Srbski so se po njegovi smrti vrstila zbiranja in cerkveni obredi v njegov spomin, poročajo mediji v BiH.

Vujić je informacijo o pokopu Mladića potrdil v četrtek za banjaluško Alternativno televizijo (ATV). Pri tem ni pojasnil, kaj natančno bodo zajemale najvišje državne časti, kdo je o njih odločil in ali bo na slovesnosti sodelovala srbska vojska.

»General Mladić je general in protokoli so jasni. Njegova vloga je znana in zagotovo bodo spoštovali vse, kar mu kot generalu pripada,« je Vujić izjavil za ATV. Srbija bo po njegovih besedah pomagala tudi pri prevozu trupla iz Haaga, o kraju pokopa pa bo odločila družina. Želja Mladića naj bi bila sicer, da bi ga pokopali ob hčerki Ani v Beogradu, je po poročanju banjaluških medijev dejal njegov odvetnik.

Nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je v Banjaluki udeležil žalne maše za Ratka Mladića. FOTO: Stringer/Reuters

V več mestih v Republiki Srbski so se v četrtek zvečer zbrali Mladićevi privrženci. V Zvorniku je več sto ljudi, med njimi veliko mladih, korakalo skozi mesto, vzklikalo njegovo ime ter nosilo transparente in zastavo vojske Republike Srbske.

V drugih krajih so ljudje na trgih prižigali sveče, v pravoslavnih cerkvah pa so za Mladića opravljali spominske obrede. Obreda v samostanu na Ozrenu so se udeležili tudi nekateri vidni politiki Republike Srbske, med njimi banjaluški župan Draško Stanivuković, ki je Mladića označil za simbol boja srbskega naroda, poroča sarajevski portal Klix.

Bošnjaški podpredsednik te entitete BiH in nekdanji župan občine Srebrenica Ćamil Duraković, ki je bil star 16 let, ko je mesto padlo v roke Mladićeve vojske, je na družbenih omrežjih obsodil zbiranje v Zvorniku.

»To je mesto množičnih grobišč mojega naroda. To je mesto, iz katerega so pregnali več deset tisoč Bošnjakov. To je mesto, ki nocoj slavi lik in delo snovalca ter poveljnika genocida nad mojim narodom. To so moji sosedje,« je zapisal na facebooku, oblasti pa pozval, naj se odzovejo na poveličevanje Mladića.

Mladić je bil med drugim obsojen zaradi obleganja Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov. Na fotografiji pokopališče žrtev genocida v Potočarih pri Srebrenici. FOTO: Nidal Saljic/AFP

Mladić je umrl v četrtek v zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995. Njegovo smrt je med drugim potrdil Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Haagu, ki je tudi odredil preiskavo okoliščin smrti.

Pod poveljstvom Mladića je vojska Republike Srbske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil med drugim obsojen zaradi obleganja Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov.