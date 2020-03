Opozicijski poslanec zaradi migrantov pozval na puč

V času napovedi nove migrantske krize, na poti katere je tudi Srbija, je opozicijski poslanec srbske skupščine Boško Obradović včeraj pred televizijskimi kamerami v Beogradu pozval vojsko in policijo, da prevzameta oblast in zaščitita državo pred migranti.



S tem se je odzval na izjavo madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta, ki je dan prej na obisku v Beogradu dejal, da ne bo čez madžarsko ograjo prehod omogočen niti enemu migrantu, Srbiji pa je ponudil policijsko pomoč.



Izjava opozicijskega politika Obradovića iz stranke Dveri je v Srbiji izjemno odmevala. V odsotnosti predsednika države Aleksandra Vučića – te dni se mudi v ZDA – se je najprej oglasila novinarka in direktorica televizijske postaje Pink Ksenija Vučić, Vučićeva bivša žena, ki je pozvala k ukrepanju državno tožilstvo, pred novinarje pa sta stopila obrambni minister Aleksandar Vulin in podpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Oglasilo se je tudi predsedstvo Srbije.

Proti Vučiću

Poleg poziva vojski in policiji, da prevzameta oblast, je Obradović dejal še, da je predsednik »Aleksandar Vučić v tem trenutku največja nevarnost za Srbijo in da ga je treba nujno izolirati«, saj da želi v Srbiji narediti parkirišče za 100 tisoč migrantov, kot zahtevata nemška kanclerka Angela Merkel in madžarsko-ameriški poslovnež Georg Soros, je poročala televizijska postaja N1.



Po oceni obrambnega ministra Aleksandra Vulina pomeni Obradovićeva izjava poziv k orožju, za kar bo moral odgovarjati. »Če nekdo poziva k temu, da bi predsednika države izolirati, je že to poziv na državni udar,« je dejal Vulin in zatrdil, da vojska trdno stoji za Vučićem in varuje ustavno ureditev Srbije.



Tudi podpredsednica vlade Zorana Mihajlović je obsodila izjavo opozicijskega politika. Iz predsedstva države pa so sporočili, da bo predsednik Vučić danes, ko se vrne iz Amerike, na tiskovni konferenci govoril tudi o vse bolj pogostih pozivih k rušenju ustavne ureditve Srbije.



Danes bo Vučić predvidoma razpisal tudi volitve, so še sporočili iz predsedstva.

Pred volitvami

Izjavo Boška Obradovića je treba gledati tudi v luči bližajočih se volitev, ki bodo predvidoma konec aprila. Gre za močno dejavnega opozicijskega politika stranke Dveri, ki je znan po ekstremnih izjavah in gradi svojo predvolilno kampanjo predvsem na protimigrantskem razpoloženju. Na sodišču je sprožil postopek proti namestniku župana Beograda Goranu Vesiću, ki je Obradovića označil za fašista.

Prebežniki v Srbiji

Predsednik Vučić je pred odhodom v ZDA v zvezi s prebežniki, ki so takrat že poskušali priti čez turško-grško mejo, izjavil, da je Srbija na migrante pripravljena in jih lahko dostojno oskrbi 10 tisoč, "parkirišče za migrante pa ne namerava postati".



Vprašanje prebežnikov je v Srbiji zelo aktualno, saj bodo na mejah te države in Severne Makedonije že čez nekaj dni, če jim uspe priti čez grško mejo. Na južnih mejah Srbije in Severne Makedonije so že sedaj poleg domačih v manjšem številu tudi slovenski, avstrijski, slovaški, poljski, madžarski in drugi policisti.



Te dni je v Srbiji že okoli 5800 prebežnikov v 17 sprejemnih centrih, še okoli tisoč pa v drugih nastanitvah in na ulicah.