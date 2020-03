Vučić odletel v Ameriko

»Ponudili nam bodo nekaj, česar ne bomo mogli zavrniti, a ne bomo smeli sprejeti«, je izjavil predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred nekaj dnevi. Včeraj je odletel v Washington, kjer se jutri sestal tudi z visokimi ameriškimi uslužbenci. Poglavitna tema bo, kot je povedal za srbske medije, Kosovo.



Kaj bodo povedali predsedniku Srbije ali od njega morda zahtevali v Ameriki, je nemogoče vedeti, sklepali pa bi lahko po drobcih, ki jih povedal Vučić sam. Meni, da se bodo po ukinitvi carin Kosova za blago iz Srbije pričeli na Srbijo »strahoviti pritiski«, da naj prizna Kosovo, pri čemer bosta ZDA in Eu delovala usklajeno.

Kaj predvideva Ahtisaarijev načrt

Ob tem je omenjal tako imenovani Ahtisaarijev načrt »plus plus«, ki naj bi bil nadgradnja predloga finskega diplomata, nekdanjega posebnega odposlanca Združenih narodov Marttija Ahtisaarija iz leta 2007. Z načrtom je bila predvidena nadzorovana neodvisnost Kosova, pri čemer se je najbolj koncentriral na rešitve za severno pokrajino Kosova okoli Kosovske Mitrovice, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo. Ta pokrajina bi obdržala zdravstvene in izobraževalne institucije Srbije, ki bi jih financirali preko centralne banke Kosova, z delovanjem pa bi prenehale institucije lokalne samouprave Srbije na tem območju. Leta 2007 sta obe strani – srbska in kosovska – načrt zavrnili.

Ultimat in referendum

Ahtisaarijev načrt je doživel modifikacijo nekaj let kasneje, ko je bila za severno kosovsko pokrajino predlagana najširša možna avtonomija, tako da bi pokrajina postala avtonomna entiteta v okviru države Kosovo. Kaj pomeni dvakratni plus?



Postavili nam bodo ultimat. Dobili bomo zagotovilo za vstop v EU, če priznamo Kosovo. Ponudili nam bodo poseben status za Srbe v določenih območjih,« je povedal Vučić in hkrati napovedal referendum: »Vprašal bom ljudstvo.«



Samovoljne 100-odstotne carine, ki jih je pred več kot letom uvedlo Kosovo na vso blago iz Srbije in BiH, bodo po napovedih premierja Kosova Albina Kurtija ukinjene delno s 15. marcem, z aprilom pa na vso blago, za tri mesece, poskusno. Takrat bi torej prišel v poštev Ahtisaarijev načrt ali kaka druga rešitev. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo, v.d. direktorja za obveščevalne dejavnosti in veleposlanik ZDA v Nemčiji Richard Grenell, za Balkan zadolžen Matthew Palmer in drugi, s katerimi se bo Vučić sestal, bodo najbrž tekli v tej smeri.



Pogovarjali pa se bodo še o bilateralnih odnosih in ekonomskem sodelovanju. Srbija pričakuje velika ameriška vlaganja, tudi preko NLB, ki je v večinski lasti mednarodnih skladov s sedežem v Ameriki in ji je ta teden Srbija prodala Komercijalno banko.