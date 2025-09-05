  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Srbski študenti spet protestirajo, najbolj množično v Novem Sadu

    Študentje so današnje shode utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti.
    Protest v Novem Sadu 5. september 2025.FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters
    Galerija
    Protest v Novem Sadu 5. september 2025.FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters
    STA
    5. 9. 2025 | 21:24
    5. 9. 2025 | 21:29
    2:35
    A+A-

    V več mestih po vsej Srbiji nocoj znova potekajo protesti na pobudo študentov, kot razlog zanje pa so med drugim navedli kršenje avtonomije univerz in policijsko nasilje med shodi v zadnjih dneh. Največ protestnikov se je zbralo v Novem Sadu, kjer so se demonstracije začele z blokado enega izmed večjih križišč v mestu.

    Na poziv študentov in državljanov po več mestih v Srbiji nocoj potekajo protestni shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo.

    Ljudje so se zbrali na ulicah v Novem Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu, poročajo srbski mediji.

    Najštevilčnejši shod v Novem Sadu se je ob 19. uri začel z blokado enega največjih križišč v mestu, kasneje pa so protestniki s 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci.

    image_alt
    Vučiću ni mar za proteste doma in strateški forum na Bledu

    Večje število ljudi se je zbralo v okolici novosadskih fakultet, vključno s Fakulteto za šport blizu omenjenega križišča, kjer je bila prisotna tudi policija.

    Posnetek iz drona prikazuje protestnike s prižganimi mobilnimi telefoni na ulicah Novega Sada. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters
    Posnetek iz drona prikazuje protestnike s prižganimi mobilnimi telefoni na ulicah Novega Sada. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

    Srbski študentje so današnje shode med drugim utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti, ki so v zadnjih dneh potekali pred Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport v Novem Sadu.

    Protestnikom se je pridružila tudi delegacija evropske stranke Zelenih, ki so je poročanju srbskega portala N1 v državo prispela na povabilo srbske opozicijske stranke Zeleno-leva fronta, da bi sodelovala na nocojšnjem protestu v Novem Sadu in nato še na sobotni paradi ponosa v Beogradu.

    Z današnjimi shodi se sicer nadaljuje niz protestov po vsej državi, ki traja že od novembra lani. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

    Pogosto sicer vzporedno potekajo tudi provladni shodi.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Vučiću ni mar za proteste doma in strateški forum na Bledu

    Na Zahodu opazujejo, kam se bo obrnil srbski dvoglavi orel, predsednik pa z obiska na Kitajskem obljublja leteče avtomobile.
    Novica Mihajlović 3. 9. 2025 | 19:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zrušenje nadstreška

    V Srbiji s shodi zaznamovali spomin na žrtve padca nadstreška

    Policija je udeležence pohoda v Novem Sadu, ki so se napotili proti tamkajšnjemu študentskemu kampusu, razgnala s šok granatami.
    2. 9. 2025 | 07:58
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Srbijaštudentiprotesti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Srbski študenti spet protestirajo, najbolj množično v Novem Sadu

    Študentje so današnje shode utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti.
    5. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Nika Kovač: Ker danes ustvarjamo zgodovino

    Niki Kovač in Inštitutu 8.marec je uspelo v skupnost povezati podobno misleče ljudi v 27 državah EU – in zbrati milijon podpisov. Zdaj je na vrsti Evropa.
    Vesna Milek 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Nacionalizacija

    Trump v mojem osebnem računalniku

    Narava kapitalizma na zahodu se spreminja. Politični voluntarizem vdira v globalno tržno ekonomijo.
    Ali Žerdin 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Rusija

    Intervizija proti perverznosti Evrovizije

    Glasbeno tekmovanje bo 20. septembra v moskovski Live Areni, sodelovalo bo sedemnajst držav.
    Manca Jagodic 5. 9. 2025 | 19:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

         V živo: Slovenci znova lovijo zaostanek

    Slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah igra prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto, tekmeci so zelo močni Švedi.
    Gorazd Nejedly 5. 9. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Nacionalizacija

    Trump v mojem osebnem računalniku

    Narava kapitalizma na zahodu se spreminja. Politični voluntarizem vdira v globalno tržno ekonomijo.
    Ali Žerdin 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Rusija

    Intervizija proti perverznosti Evrovizije

    Glasbeno tekmovanje bo 20. septembra v moskovski Live Areni, sodelovalo bo sedemnajst držav.
    Manca Jagodic 5. 9. 2025 | 19:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

         V živo: Slovenci znova lovijo zaostanek

    Slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah igra prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto, tekmeci so zelo močni Švedi.
    Gorazd Nejedly 5. 9. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo