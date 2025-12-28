Srbski študenti zbirajo podpise za nastop na predčasnih volitvah

Srbski študenti danes v okviru akcije po vsej državi zbirajo podpise za pomoč pri nastopu na predčasnih parlamentarnih volitev. Kot poroča srbski portal N1, podpisov ne bodo predali nobeni instituciji, niti ne gre za podpise za študentsko listo, temveč ti služijo pridobivanju natančnejših podatkov o podpori in predčasnim volitvam.

Študenti bodo podpise v okviru akcije Razpiši zmago po zadnjih razpoložljivih podatkih zbirali v 113 krajih na 491 stojnicah.

Po navedbah organizatorjev akcije lahko državljani navedejo ime in priimek, letnico rojstva, občino prebivališča ter elektronski naslov in telefonsko številko. Po želji pa lahko podajo tudi soglasje, da jih študenti kontaktirajo za potrebe prihodnjih akcij ali predvolilne kampanje.

Ker ne gre za uradno zahtevo oziroma peticijo za razpis predčasnih parlamentarnih volitev, državljanom ni treba posredovati enotne matične številke ali številke osebnega dokumenta.

Srbski študenti. FOTO: Marko Djurica/Reuters

»Povezujemo se z državljani in vzpostavljamo mrežo solidarnosti. Podpisovanje nam daje bolj objektivno sliko, na katere državljane lahko računamo,« je za N1 povedala ena od sodelujočih študentk.

Podatke bodo študenti shranili v bazo in bodo služili nadaljnjim aktivnostim v zvezi z morebitnim nastopom študentske liste na srbskih parlamentarnih volitvah. Po navedbah študentov zaradi velikega zanimanja občanov za podpisovanje na posameznih lokacijah že primanjkuje obrazcev.

Študenti so stojnice za zbiranje podpisov podpore postavili v več mestih po državi in številnih delih Beograda, kjer so jih podprli nekateri univerzitetni profesorji in dekani fakultet, prihod so napovedali tudi nekateri umetniki. Akcijo študentov je podprl tudi rektor Univerze v Beogradu Vladan Đokić.