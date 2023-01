Skupina Wagner je v Srbiji, odšla bo osramočena in nevtralizirana

V nadaljevanju preberite:

Podružnici ruskih državnih medijev Sputnik in RT, ki sta v Evropski uniji prepovedana, se je zdaj v Srbiji pridružil tudi center zasebne vojske Wagner pod vodstvom Putinovega prijatelja Jevgenija Prigožina.

Zasebna paravojska, ki v balkanski državi vodi informacijsko vojno proti nasprotnikom režima v Kremlju, sočasno tudi dejavno novači nove kandidate za vojskovanje v Ukrajini, opozarja beograjski odvetnik in politični aktivist Čedomir Stojković.

»Srbija na to ne bo reagirala. Čeprav se spreneveda, da ne ve nič o Wagnerju, se oblast ne more več sprenevedati, da ne ve, da ima rusko veleposlaništvo v Beogradu na svoji spletni strani povezavo do navodil za prijavo v redne enote ruske vojske,« opozarja Stojković, ki je pogosta tarča groženj proruskih desničarskih skrajnežev v Srbiji.