Srce parajoči posnetki uničenja po potresih v Siriji in Turčiji

Število življenj, ki sta jih zahtevala ponedeljkova uničujoča potresa v Turčiji in Siriji, narašča. Umrlo je več kot 21.000 ljudi. Reševalne ekipe – na terenu so tudi slovenski vodniki s psi – se trudijo, da bi izpod ruševin potegnile čim več preživelih. Hud mraz namreč hitro jemlje upanje.

Reševalci pomagajo 30-letnemu preživelemu. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Svetovna banka je Turčiji odobrila 1,65 milijarde evrov pomoči. FOTO: Ilyas Akengin/AFP

Preživele so namestili v zasilne bolnišnice in nastanitvene objekte. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

V ponedeljek je jugovzhodno Turčijo in sever Sirije stresel potres z magnitudo 7,8. Čez nekaj ur je udaril še eden z magnitudo 7,5.

Preživelim grozi hud mraz. FOTO: Ilyas Akengin/AFP

Uničenje je grozljivo. FOTO: Ilyas Akengin/AFP

Eden od rešenih sirskih otrok. FOTO: White Helmets via Reuters

Reševalci bijejo bitko s časom. FOTO: Ilyas Akengin/AFP

Reševalci se že peti dan zapored trudijo pod ruševinami najti preživele. Delajo v bitki s časom v težkih razmerah in pri nizkih temperaturah. Potem ko se je izteklo tridnevno obdobje, tako imenovano »kritično okno« za reševanje življenj, je upanja vse manj.

Škoda po potresih je že zdaj velikanska. FOTO: Emilie Madi/Reuters

ZDA so dale dovoljenje za pomoč in ustavile sankcije proti Siriji. FOTO: Khalil Ashawi/Reuters

Potres v Turčiji in Siriji je sedma najbolj smrtonosna naravna nesreča v tem stoletju. Uvrstil se je pred potres in cunami na Japonskem leta 2011 in pred potres v Iranu leta 2003, ki je zahteval okrog 30.000 življenj.

Uničenje v Turčiji. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Pripadniki Belih čelad pomagajo preživeli sirski deklici. FOTO: White Helmets via Reuters

V Turčiji na terenu pomaga okoli 6500 ljudi iz 56 držav, pred dnevi so tja prispeli tudi reševalci iz Slovenije, vodniki s psi. V Siriji pri iskanju preživelih sodeluje okoli 3000 pripadnikov Belih čelad.

Uničenje v Kahramanmaraşu. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Prebivalci, ki so v potresu izgubili vse, se skušajo vsaj za silo ogreti. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Turška agencija za obvladovanje nesreč je sporočila, da so po potresih z magnitudo 7,8 in 7,6 zaznali skoraj 650 popotresnih sunkov.

Reševalci so po treh dneh izpod ruševin rešili psička Pamuka. FOTO: Gurkan Ozturk/AFP