Srce sem pustila v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Pred dvema dnevoma sva sprejela težko odločitev – odšli bomo iz Ukrajine. Najprej sva kolebala med dvema možnostma – za nekaj časa oditi na zahod Ukrajine ali iti naravnost v Evropsko unijo. Prevladala je druga izbira. Oba imava takšno službo in sodelujeva v takšnih projektih, da svoje delo lahko opraviva po spletu, zato sva se odločila, da bo najina začasna domovina ena od držav v EU. Moj mož in sin sta državljana ene od članic Unije, jaz pa imam dovoljenje za bivanje. Tako sva se na pot odpravila s sinom, mojo mamo, dvema njenima in tremi našimi mačkami. Začelo se je naše najdaljše in najbolj nenavadno potovanje do zdaj, jo o odhodu iz domovine zapisala Olesia Marković Oleško.