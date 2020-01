Srdit boj za prestol hrvaške desnice?

Vrnitev v Tuđmanove tirnice

Najpopularnejši politik Milanović

Na Hrvaškem je na začetku leta najpopularnejši politik novoizvoljeni predsednik Zoran Milanović. FOTO: Denis Lovrović/AFP



Zlorabe v vseh hrvaških vladah

V HDZ bodo novo vodstvo volili 15. marca, kandidaturo za predsednika stranke pa je prvi napovedal poslanec. Ne glede na protikandidate bi lahkoznova dobil zaupanje članov HDZ. Morebitni drugi krog volitev predsednika stranke je predviden za 22. marec.Predsednik hrvaškega sabora in generalni sekretar HDZje pojasnil, da bodo morali kandidati za predsednika stranke in njegovega namestnika zbrati najmanj pet odstotkov podpisov, kandidati za štiri podpredsednike pa podpise najmanj treh odstotkov vseh članov stranke. To pomeni, da bo za letošnjo kandidaturo za predsednika HDZ potrebno zbrati več kot 10.000 podpisov. Plenković je pred štirimi leti dobil podporo nekaj več kot 98.000 od skupno približno 208.000 članov stranke. V HDZ je za zdaj večina še vedno prepričana, da ima HDZ na čelu s Plenkovićem največ možnosti za zmago na letošnjih rednih parlamentarnih volitvah.Desničarsko in konservativno krilo stranke očita Plenkoviću, da je HDZ popeljal v levo in jo odtujil od njenih tradicionalnih konservativnih volivcev. Po njihovem so bile slabe poteze tudi sklenitev vladne koalicije z liberalno Hrvaško narodno stranko (HNS) in Samostojno demokratsko srbsko stranko (SDSS) in sprejetje istanbulske konvencije. Desničarji so nezadovoljni tudi zaradi nepričakovano slabega rezultata HDZ na lanskih evropskih volitvah in poraza kandidatke HDZna minulih predsedniških volitvah.Župan Vukovarjaje napovedal kandidaturo za namestnika predsednika stranke, poslanecpa za člana predsedstva HDZ. Skupaj s Kovačem sta napovedala odprtje dialoga v stranki, tudi z državljani in državljanskimi pobudami, ki jih je aktualno vodstvo ignoriralo. Kot je pojasnil Kovač, vodstvo HDZ ne sme biti v spopadu s svojimi člani in simpatizerji, ki imajo tradicionalna domoljubna stališča. Na koncu je še obljubil, da se bo stranka spet vrnila v tirnice, ki jih je zastavil prvi hrvaški predsednik in predsednik HDZNa Hrvaškem je na začetku leta najpopularnejši politik novoizvoljeni predsednik. V anketi agencije Ipsos je 87 odstotkov volivcev SDP in 27 odstotkov volivcev HDZ ocenilo, da je Milanović pozitivna politična osebnost. Pozitivno oceno mu je skupno podelilo 51 odstotkov anketirancev, kar je podoben rezultat, ki ga je pred petimi leti dosegla Grabar-Kitarovićeva, medtem ko jepo zmagi leta 2010 podpiralo kar 72 odstotkov anketirancev.Zagrebški županima le še 24 odstotno podporo, Grabar-Kitarovićeva zapušča predsedniški položaj s 45 odstotno podporo državljanov, Plenkovića pa bi od skupno 985 anketirancev podprlo 41 odstotkov vprašanih. Vladno politiko podpira 31 odstotkov anketirancev, kar spada med boljše rezultate, ki so jih zabeležili v Banskih dvorih v zadnjih letih. Nemara tudi zato, ker je Plenković zamenjal že 14 od skupno 20 ministrov. Premierju je namreč danes ponudil odstop tudi minister za zdravjezaradi medijskih obtožb o netransparentnosti izvora svojega premoženja in poslovnih povezavah njegovih prijateljev z državo.Grabar-Kitarovićeva je z izraženo podporo tako zadovoljna, da bo zahtevala odprtje urada bivše predsednice. To pravico je doslej izkoristil le, Grabar- Kitarovićeva pa bi rada še naprej skrbela za hrvaško blagovno znamko in za državne interese. Vlada bo morala zagotoviti proračunska sredstva za dva zaposlena uslužbenca urada, službeni avtomobil in za fizično varovanje bivše predsedsednice.Novoizvoljeni hrvaški predsednik je danes pričal na sojenju nekdanjemu tesnemu sodelavcu v hrvaški vladi. Gre za afero dnevnice, v kateri sta, po oceni urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, Sauchi in nekdanja tajnica v več hrvaških vladahmed letoma 2013 in 2017 oškodovala državni proračun za približno 133.500 evrov.Bivši premier je ocenil, da je sistem izplačila dnevnic na vladi očitno omogočal zlorabe. Milanović je sodnico vprašal, zakaj k pričanju ni pozvala tudi njegovih naslednikov na premierskem položajuin Plenkovića, ki sta imela Zeljkovo kot osebno tajnico v vladi. Kot je še izpovedal, sta se s Saucho pogovarjala o proračunu za službena potovanja samo o tem, ali je dovolj denarja za vse opravke.