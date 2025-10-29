  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Srečanje je bilo vnaprej obsojeno na uspeh

    Med Donaldom Trumpom in Sanae Takaiči obstaja politična naklonjenost, ki izvira iz obdobja Šinza Abeja.
    Donald Trump in Sanae Takaiči sta obiskala ameriško pomorsko oporišče Jokosuka, v katerem je kot simbol ameriške vojaške prisotnosti na tem območju zasidrana letalonosilka USS George Washington. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Donald Trump in Sanae Takaiči sta obiskala ameriško pomorsko oporišče Jokosuka, v katerem je kot simbol ameriške vojaške prisotnosti na tem območju zasidrana letalonosilka USS George Washington. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Zorana Baković
    29. 10. 2025 | 05:00
    6:59
    Japonska premierka Sanae Takaiči­ je pripravila dizajnerske palice za golf z vgraviranim imenom ameriškega predsednika. To je bilo veliko več od protokolarnega darila, pozorno pripravljenega za pomembnega gosta. S tem je spomnila Donalda Trumpa na zlato obdobje japonsko-ameriškega zavezništva, za katero je imel posebne zasluge njen politični mentor in nekdanji premier­ Šinzo Abe, čigar duh je oživel z njenim imenovanjem na najvišjo funkcijo.

    Če bi japonska premierka hotela še naprej slediti Abejevemu diplomatskemu besednjaku, bi ameriškega predsednika odpeljala na tekmovanje sumoborcev, kakršno si je Trump svojčas ogledal v spremstvu zdaj že pokojnega japonskega premiera.

