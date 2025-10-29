Srečanje je bilo vnaprej obsojeno na uspeh

V nadaljevanju preberite:

Japonska premierka Sanae Takaiči­ je pripravila dizajnerske palice za golf z vgraviranim imenom ameriškega predsednika. To je bilo veliko več od protokolarnega darila, pozorno pripravljenega za pomembnega gosta. S tem je spomnila Donalda Trumpa na zlato obdobje japonsko-ameriškega zavezništva, za katero je imel posebne zasluge njen politični mentor in nekdanji premier­ Šinzo Abe, čigar duh je oživel z njenim imenovanjem na najvišjo funkcijo.

Če bi japonska premierka hotela še naprej slediti Abejevemu diplomatskemu besednjaku, bi ameriškega predsednika odpeljala na tekmovanje sumoborcev, kakršno si je Trump svojčas ogledal v spremstvu zdaj že pokojnega japonskega premiera.