Srečanje med Trumpom in Xijem bo razkrilo neusklajen dvojec

Medsebojna ranljivost ne more nadomestiti globalnega vodstva.

Včasih se govori (in navsezadnje tako pravi tudi ameriški predsednik Donald Trump), da sta Amerika in Kitajska zdaj G2, dvojec velesil, ki vodi svet. To ni ravno pomirjajoča misel. Voditelj ene z zavezniki ravna kot z lahkovernimi tepci in razkraja institucije, ki so desetletja zagotavljale svetovno stabilnost. Drugo pa vodi avtoritarni režim, ki ustrahuje sosede in tiho podpihuje tuje konflikte, ki bi jih lahko pomagal umiriti. Da bi bilo vse še huje, obe državi svoje medsebojne povezave na področju tehnologije in trgovine obravnavata kot varnostno tveganje. Zato bo ob Trumpovem obisku najvišjega kitajskega voditelja Xi Jinpinga v Pekingu 14. in 15. maja veliko na kocki. To bo prvo od štirih pričakovanih srečanj do konca leta. Naslednjih šest mesecev bi lahko za več let zaznamovalo ...