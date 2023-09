Srečanje med voditeljema napeto spremljal tudi Peking

V nadaljevanju preberite:

»Skupaj se bomo borili proti imperializmu,« je severnokorejski voditelj Kim Džong Un obljubil ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu med srečanjem v vesoljskem središču Vzhodni kozmodrom, ki je postavljeno v daljnovzhodni Amurski oblasti. V takšnem ozračju je potekal pogovor med voditeljema, ki sta našla skupni jezik v odporu proti ZDA, v boju za obstoj svojih režimov, pa tudi njiju samih, na čelu izoliranih držav.

»Popolnoma in brezpogojno podpiramo Rusijo v svetem boju za obrambo lastne varnosti pred hegemonističnimi silami,« je nadaljeval Kim Džong Un in dodal, da »Ljudska demokratična republika Koreja podpira vse odločitve predsednika Putina«.

Da je v resnici tako, se je videlo že lani, ko so v Pjongjangu priznali neodvisnost Doneški in Luganski ljudski republiki, in to takoj po tem, ko ju je Rusija odvzela Ukrajini. V nasprotju z letom 2017, ko se v Kijevu niso resneje odzvali na dejstvo, da je Severna Koreja priznala Krim kot del Rusije, je podpora ruskega razkosavanja ukrajinskega ozemlja ob zverinskem nasilju nad to državo pripeljala do prekinitve diplomatskih odnosov, ki so bili vzpostavljeni leta 1992.