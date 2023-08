Srečanje pet minus ena

V nadaljevanju preberite:

Nihče ne bo prisilil Južne Afrike, da se postavi na stran katere globalne sile, je pred začetkom vrhunskega srečanja Bricsa v nagovoru v parlamentu poudaril predsednik Cyril Ramaphosa. Toda na forumu, katerega članice so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika in se danes začenja v Johannesburgu, eden od stolov zgovorno priča o odsotnosti tistega, ki bi moral sedeti na njem.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina ni v kongresnem centru Sandton. Udeležence srečanja bo nagovoril po videopovezavi. Ramaphosa je dolge mesece iskal neboleč način za Putinov prihod, a si ni mogel privoščiti političnega salta in gostiti ruskega predsednika, ki je obtožen vojnih zločinov.