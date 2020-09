Srečanje velesil v kibernetskem prostoru

»Med pandemijo je svetovna avtomobilska industrija doživela velik udarec, a so nemški avtomobilski velikani kljub temu povečali prodajo na Kitajskem. Mercedes-Benz je v drugem četrtletju leta v primerjavi z enakim obdobjem lani na Kitajskem zaznal kar 21,6-odstotno povečanje, medtem ko se je njegova prodaja v Evropi v prvi polovici leta zmanjšala za 31,5 odstotka.« To je del obrazložitve kitajskega partijskega glasila Global Times, zakaj ni pričakovati, da se bo Evropska unija resno oddaljila od Kitajske, ne glede na poglobljene razlike v stališčih obeh strani do nekaterih pomembnih vprašanj.»Sodelujemo, a smo tudi ...