Sredi Kosova živimo kot v živalskem vrtu

Srbi s Kosova, iz Srbije in iz regije ter vodstvo Srbske pravoslavne cerkve se vsako leto na vidovdan v samostanu Gračanica poklonijo spominu na rojake, ki so padli v vojnah. Letos so počastili rojake, ki vztrajajo na svoji zemlji sredi večinsko albanskega Kosova. Toda ljudje, ki živijo v večinoma srbski Gračanici, se samim sebi ne zdijo heroji in zgled nikomur, želijo si le normalno živeti brez občutka, da so drugorazredni državljani tako za Prištino kot za Beograd.