FOTO:Sredi pandemije našla svoj glas

New York – Vse najboljše za rojstni dan, Melania Trump! Ameriška prva dama slovenskega rodu, ki ta konec tedna slavi petdesetletnico, je v novi in stari domovini za mnoge še vedno uganka, Slovenci pa smo lahko prepričani, da na tako vplivnem položaju največje velesile na svetu še dolgo ne bo koga naše krvi.Prva zunaj ZDA rojena »first lady« v minulih 200 letih in prva, ki ji angleščina ni materni jezik, je zelo drugačna od predhodnic. Michelle Obama demokratski predsedniški kandidat Joe Biden dobesedno roti, naj postane njegova podpredsednica, žena 42. ameriškega predsednika Hillary Clinton je sama hotela prevzeti krmilo ...