V Sredozemlju letos že 606 mrtvih ali pogrešanih migrantov

V Sredozemskem morju je letos umrlo ali bilo prijavljenih kot pogrešanih najmanj 606 migrantov, je v ponedeljek sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM), ki deluje pod okriljem ZN. Gre za najbolj smrtonosen začetek leta, odkar je IOM leta 2014 začel spremljati tovrstne podatke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik IOM je dodal, da od sobote pogrešajo najmanj 30 ljudi s plovila iz Libije, ki se je v bližini obale Krete prevrnilo med poskusom reševanja. Potniki na plovilu so bili večinoma Sudanci in Egipčani, med njimi pa so bili štirje mladoletniki, poroča AFP.

Grške oblasti so sporočile, da so našle trupla štirih oseb. V ponedeljek so s štirimi patruljnimi plovili še vedno iskale morebitne preživele.

IOM je pozval k boljšemu regionalnemu sodelovanju ter okrepitvi iskalnih in reševalnih akcij v osrednjem Sredozemlju. Da bi zmanjšali tveganja za migrante, je IOM izpostavil tudi potrebo za ureditev varnih in rednih migracijskih poti.