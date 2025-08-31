Sta zmaj in slon lahko prijatelja?

V nadaljevanju preberite:

Xijev uvodni stavek je poln zanimivih ugotovitev. Kaj točno pomeni »civilizacijska« država? Gre za opredelitev, s katero Kitajska že zelo dolgo, Indija pa od pred kratkim poudarjata, kako dolga, velika in kontinuirana civilizacija obstaja v jedru njunih državnih ureditev. S tem se Kitajska odmika od komunističnega značaja njenega partijskega sistema, Indija pa na ta način svojo hinduistično civilizacijo postavlja nad demokracijo in znotraj svoje etnično raznovrstne dežele vzpostavlja hierarhijo, na katere nedotakljivem vrhu je hinduistična večina.