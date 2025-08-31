  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Sta zmaj in slon lahko prijatelja?

    Glavna motivacija za otoplitev odnosov med azijskima silama so le deloma carine.
    Indijski premier Narendra Modi in kitajski predsednk Xi Jinping sta se srečala ob robu Šanghajske organizacije za sodelovanje na Kitajskem. FOTO: Oddelek za medije indijske vlade/AFP
    Galerija
    Indijski premier Narendra Modi in kitajski predsednk Xi Jinping sta se srečala ob robu Šanghajske organizacije za sodelovanje na Kitajskem. FOTO: Oddelek za medije indijske vlade/AFP
    Zorana Baković
    31. 8. 2025 | 17:30
    5:12
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Xijev uvodni stavek je poln zanimivih ugotovitev. Kaj točno pomeni »civilizacijska« država? Gre za opredelitev, s katero Kitajska že zelo dolgo, Indija pa od pred kratkim poudarjata, kako dolga, velika in kontinuirana civilizacija obstaja v jedru njunih državnih ureditev. S tem se Kitajska odmika od komunističnega značaja njenega partijskega sistema, Indija pa na ta način svojo hinduistično civilizacijo postavlja nad demokracijo in znotraj svoje etnično raznovrstne dežele vzpostavlja hierarhijo, na katere nedotakljivem vrhu je hinduistična večina.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Srečanje v Tianjinu

    Xi, Putin in Modi na čelu dolgega seznama gostov

    Kitajska bo na vso moč pazila, da vrhunski dogodek ne bi zbujal vtisa protizahodne koalicije.
    Zorana Baković 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Fenomen mao haizi: psov in mačk v kitajskih mestih že več kot majhnih otrok

    Po vseh izračunih naj bi bilo do leta 2030 število hišnih ljubljencev skoraj dvakrat večje od števila potomcev v urbanih družinah.
    Zorana Baković 23. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Na vojaški paradi pričakujejo prihod Putina, kar v EU povzroča nelagodje

    Prvi državnik, ki je potrdil prisotnost na vojaški paradi v Pekingu, je bil Aleksandar Vučić.
    Zorana Baković 21. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    IndijaKitajskaNarendra ModiXi JinpingDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenija na SP brez Roka Možiča

    Poškodba kolena našega odličnega 23-letnega odbojkarja je prehuda, zato danes zvečer s soigralci ne bo mogel odpotovati na zadnje priprave in nato SP.
    31. 8. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska in Indija

    Sta zmaj in slon lahko prijatelja?

    Glavna motivacija za otoplitev odnosov med azijskima silama so le deloma carine.
    Zorana Baković 31. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti

    Von der Leyen: Putin se ni spremenil, je plenilec

    Medtem ko Putin na Kitajskem krepi zavezništva proti Zahodu, Evropska unija na poljsko-beloruski meji z obljubami o milijardah utrjuje svojo obrambo.
    31. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vipava z okolico

    Kjer je imel vinograd tudi Leonardo da Vinci

    Veliko tujih gostov pride na Vipavsko zaradi pokušine vin, kar ni čudno, saj je tamkaj vzgajal trto že eden največjih umetnikov in znanstvenikov.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sanacija plazu

    Sandi Curk: Lokalna cesta Hruševje-Sajevče-Rakulik bo zvečer odprta

    Odprtje bodo omogočili ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji.
    31. 8. 2025 | 15:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti

    Von der Leyen: Putin se ni spremenil, je plenilec

    Medtem ko Putin na Kitajskem krepi zavezništva proti Zahodu, Evropska unija na poljsko-beloruski meji z obljubami o milijardah utrjuje svojo obrambo.
    31. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vipava z okolico

    Kjer je imel vinograd tudi Leonardo da Vinci

    Veliko tujih gostov pride na Vipavsko zaradi pokušine vin, kar ni čudno, saj je tamkaj vzgajal trto že eden največjih umetnikov in znanstvenikov.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sanacija plazu

    Sandi Curk: Lokalna cesta Hruševje-Sajevče-Rakulik bo zvečer odprta

    Odprtje bodo omogočili ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji.
    31. 8. 2025 | 15:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo