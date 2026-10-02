Stanovanjska kriza: Bo Pedro Sánchez razpisal predčasne volitve?

Manjšinski vladi premiera Pedra Sáncheza ni uspelo zagotoviti parlamentarne podpore za dekreta, s katerima je hotela ublažiti stanovanjsko krizo in pomiriti množične proteste. Povod za proteste je bila prisilna izselitev 87-letne Maricarmen Abascal, zaradi česar so šli na ulice ljudje, nezadovoljni s tem, da so nepremičnine vse težje dostopne. Zavrnitev je povzročila ogorčenje protestnikov, ki so pozivali k splošni stavki kot »edini poti« do dostojnega bivališča, prav tako je povečala ugibanja, da bo Sánchez razpisal predčasne volitve. Poslanci so danes odločali o dveh dekretih. Prvi je predvidel zaščito ranljivih najemnikov pred deložacijami in omejitve nakupov stanovanj za špekulativne družbe, za katere se je v Španiji uveljavilo poimenovanje »mrhovinarski skladi«. Vključeval je tudi ...