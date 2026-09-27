Stanovanjska kriza: Deložirana upokojenka kot Rosa Parks

Prisilna izselitev 87-letne Madridčanke Maricarmen Abascal, ki so jo v sredo na nosilih odpeljali iz stanovanja, v katerem je živela večji del življenja, je bila kaplja čez rob. Usoda upokojenke na invalidskem vozičku je razplamtela nezadovoljstvo in jezo, ki zaradi akutne stanovanjske krize že dolgo tlita v Španiji. Maricarmen Abascal še zdaleč ni bila prva, ki je morala svoj dom zapustiti zaradi špekulativnih nepremičninskih vlagateljev, več tisoč ljudi pa je v soboto v Madridu odšlo na ulice z zahtevo, da bi bila zadnja.

Stanovanjska kriza je z naskokom največji problem, s katerim se spoprijema država. V septembrskem barometru Centra za sociološke raziskave (CIS) jo je med glavne skrbi uvrstilo 37,5 odstotka vprašanih. V zadnjih desetih letih so se najemnine za enosobno stanovanje v središčih Madrida in Barcelone zvišale za 83 oziroma 95 odstotkov, medtem ko je povprečna neto plača zrasla za okoli 45 odstotkov.