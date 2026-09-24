Zakaj si mladi ne morejo privoščiti stanovanja?

Evropa se spopada z resno stanovanjsko krizo med mladimi. Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) imajo mlajše generacije v Evropi manjši delež lastnikov stanovanj kot prejšnje generacije, poroča Euronews. Čeprav si marsikateri želijo živeti na svojem, je to postalo skoraj nemogoče.

Raziskava je obsegala 20 držav v Evropi. Leta 1970 je 60 odstotkov ljudi imelo svoj dom, ta številka je leta 1980 padla na 58 odstotkov. V starejših generacijah je v 70. letih prejšnjega stoletja svoj lastni dom imelo 68 odstotkov ljudi.

Razlika je očitna tudi pri mlajših generacijah. Tako je imelo do 23. leta starosti stanovanje ali hišo v lasti 32 odstotkov pripadnikov generacije, rojene leta 1985, medtem ko je ta delež pri osebah, rojenih leta 1990, znašal 26 odstotkov.

Trend upadanja lastništva stanovanj med mlajšimi se nadaljuje. FOTO: Črt Piksi

Trend upadanja lastništva stanovanj med mlajšimi se nadaljuje. Delež ljudi v 30. letih, ki so lastniki svojega bivališča, se je v primerjavi s sredino 90. let zmanjšal v približno dveh tretjinah držav. Na Irskem so doživeli največji upad: v 90. letih 20. stoletja je 81 odstotkov ljudi imelo lastno domovanje, v zadnjih letih pa ga ima le 53 odstotkov.

Slovaška, Češka in Nizozemska pa so v nasprotju vendarle doživele rast.

Kaj so razlogi?

OECD pojasnjuje, da je razlogov več. Velika težava so posojila, ki jih je težko pridobiti, saj so naraščajoče obrestne mere zvišale stroške zadolževanja. Zaradi vpisov v terciarno izobrazbo se je zamaknil tudi vstop mladih na trg dela in tako se njihova pot do samostojnosti še dodatno podaljša.

Poudarjajo še, da so se zvišale cene hiš, plače pa ostajajo iste, zato kupci, ki prvič kupujejo nepremičnino, težje privarčujejo za polog in se kvalificirajo za hipoteko. Po njihovem mnenju je razlika med plačami in cenami hiš za mlajše generacije preprosto prevelika.