Stanovanjska kriza: Sánchez je razpisal predčasne volitve

Španska stanovanjska kriza in nezadovoljstvo zaradi visokih najemnin ter pomanjkanja stanovanj sta se v zadnjih dneh še zaostrila. Po protestih, ki so sledili zavrnitvi dveh vladnih ukrepov na področju stanovanjske politike, je premier Pedro Sánchez danes razpisal predčasne parlamentarne volitve za 29. november, poroča Guardian.

Konservativna Ljudska stranka (PP) je odločitev o predčasnih volitvah pozdravila. »Končno,« so zapisali na omrežju X in objavili volilni videoposnetek, ki ga spremlja evropska himna »Oda radosti«.

V Španiji po ocenah primanjkuje okoli 700.000 stanovanj. Nezadovoljstvo se je konec tedna izrazilo tudi na množičnih protestih v Madridu in drugih mestih, kjer demonstranti zahtevajo ukrepanje zaradi visokih najemnin in večjo zaščito najemnikov.

Doslej vztrajal, da bo izpeljal celoten mandat

Ugibanja o predčasnih volitvah so se okrepila po petkovi odločitvi parlamenta, ki je zavrnil dva nujna ukrepa manjšinske vlade za blažitev stanovanjske krize. Redne parlamentarne volitve so bile sicer predvidene za prihodnje leto, Sánchez pa je doslej vztrajal, da namerava izpeljati celoten štiriletni mandat.

V današnji institucionalni izjavi v palači La Moncloa je Sánchez dejal, da mora vlada za nadaljevanje »globokih reform« obnoviti in razširiti podporo javnosti.

Sobotni protesti v Madridu. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Čas je, da o prihodnosti odločijo Španci

V izrazito političnem zaključku govora je Pedro Sánchez dejal, da bodo morali volivci odločiti, ali želijo, da se država »vrne nazaj ali nadaljuje pot naprej«. Opozicijo je označil za »skrajno desno koalicijo, ki ne ponuja nobenih predlogov«, temveč želi po njegovih besedah »razveljaviti in omejiti pravice in svoboščine, pridobljene v zadnjih osmih letih«, njegove besede povzema Guardian. Opozicijo je označil za »najslabšo v zgodovini« in ji očital, da ni želela prevzeti odgovornosti za državo, temveč je nenehno spodbijala legitimnost vlade.

Med drugim je dejal, da zaupa svojim sodržavljanom, ker ve, da so pogumni in sočutni ljudje, ki se znajo odzvati na izzive in se ne bojijo biti prvi ali edini, ki stopijo naprej in se postavijo na pravo stran zgodovine. »Delali bomo, da si pridobimo vaše zaupanje, vzbudimo upanje in znova zmagamo.«

Sánchez je dejal, da mora vlada za izvedbo »globokih reform« obnoviti in razširiti podporo javnosti. »Moramo se mobilizirati in si zagotoviti širšo progresivno večino v parlamentu, takšno, ki nam bo omogočila premagati elite in nadaljevati preobrazbo Španije«.

Pedro Sánchez očitno upa, da bo mobiliziral volivce okoli stanovanjske krize in širšega sporočila o domu, saj ankete javnega mnenja kažejo, da bi se njegova levičarska vlada sicer lahko borila za ohranitev oblasti. Konservativna Ljudska stranka (PP) bo najverjetneje osvojila prvo mesto in bi lahko prevzela oblast skupaj s skrajno desno stranko Vox. Ankete trenutno kažejo, da ima PP približno 32-34 odstotkov, kar je precej več od Sánchezovih socialistov (PSOE) s 26-27 odstotkov. Vox je na tretjem mestu z 18–19 %, kar je precej več kot manjša levičarska tekmeca Sumar (5–6 %) in Podemos (2–3 %). Morebitni vstop Voxa v vladajočo koalicijo bi pomenil prvič, da bi skrajno desničarska stranka v Španiji prevzela oblast po koncu Francove diktature leta 1975, navaja Guardian. Poraz Sáncheza bi zrušil eno redkih preostalih levo usmerjenih administracij v zahodni Evropi, v času, ko populistične in konservativne stranke po vsej celini dosegajo uspehe. Sánchezova odločitev obenem prinaša ene najbolj pozorno spremljanih volilnih tekem v Evropi – prvotno načrtovane za leto 2027, skupaj z velikimi volitvami v Franciji, Italiji in na Poljskem.

FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Dejal je, da je »prišel čas, da španski narod odloči, kakšno prihodnost želi zase in za svojo državo. Zdaj je odločitev vaša.« Po njegovih besedah se svet sooča z »izjemno zapletenim obdobjem«, ki ga zaznamujejo velike napetosti, podnebna kriza ter družbene in tehnološke spremembe, povezane z vzponom umetne inteligence. Dodal je, da je to lahko tudi velika priložnost: »Vi, Španci, morate odločiti, kakšno vlogo želite imeti v tem obdobju in kakšno vlogo naj ima Španija.«

Med drugim je Sánchez dejal, da je morala njegova vlada delovati v »izjemno konfliktnem« parlamentu, kjer po njegovih besedah »mnogi sklepanje dogovorov zamenjujejo za izdajo«, obenem pa se spopadati z »močnimi gospodarskimi in družbenimi elitami«, ki želijo vplivati na prihodnost Španije, ne da bi bile kadarkoli izvoljene.

Pred razglasitvijo volitev je Sánchez povzel dosežke svoje vlade v zadnjih letih ter poudaril gospodarsko rast, povečanje kupne moči, socialne in energetske reforme ter nadaljnjo podporo Ukrajini.

Zavrnitev stanovanjskih ukrepov v parlamentu je znova odprla vprašanje, ali lahko Sánchezova manjšinska vlada zagotovi dovolj podpore za sprejem ključne zakonodaje. Predčasne volitve bodo 29. novembra, gre za prvi možni datum, še navaja Guardian.