Stanovanjska revolucija trčila ob realnost trga

V nadaljevanju preberite:

V največji koalicijski stranki SPD kanclerja Olafa Scholza so v predvolilni kampanji za zvezne parlamentarne volitve leta 2021 med drugim obljubljali, da bodo, če bodo prišli na oblast, letno zagotovili gradnjo 400.000 stanovanj. To je okoli četrtino več, kot so jih zgradili v letu prej. A obljube so eno, realnost trga pa nekaj povsem drugega. Zaradi zaostrenih razmer na finančnih trgih in zaradi podražitev materialov, je stanovanjska gradnja že lani upadla, letos pa naj bi zgradili le še 245.000 novih stanovanj. Investitorji namreč drug za drugim odpovedujejo nove projekte, saj so stroški gradnje previsoki. V Berlinu še niso pojasnili, kako bodo strli ta oreh.