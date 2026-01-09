Stara celina na preizkušnji: Trump, vojne, gospodarstvo

Gospodarska konkurenčnost, vojna v Ukrajini, obramba, trgovinska vprašanja, migracije in notranja nesoglasja so med vprašanji, ki bodo letos najbolj zaznamovala delovanje EU. Ruska agresija, vratolomne poteze Donalda Trumpa in Kitajska postavljajo voditelje EU v položaj, ko bodo morali sprejemati zahtevne in daljnosežne odločitve.

Že na obrambnem področju se Evropa, odvisna od ameriškega dežnika, ne more postaviti na noge čez noč. Okoljske cilje bo morala uravnotežiti z gospodarsko realnostjo.

Uniji je lani s popuščanjem Trumpu uspelo ustaviti carinsko zaostrovanje z ZDA, a je morala sprejeti slabše pogoje. Zgolj pri digitalni zakonodaji, s katero je nataknila uzde ameriškim orjakom, za zdaj – kljub močnemu pritisku Washingtona – še ni popustila.