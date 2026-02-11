Stara celina zbira sile za tekmo z ZDA in Kitajsko

Čeprav so bile ambicije najprej velike, so pričakovanja o konkretnih dosežkih vrha EU o konkurenčnosti, ki bo jutri potekal v gradu Alden Biesen v belgijski Flandriji, nazadnje postala zmernejša. Tudi obe težkokategornici, Nemčija in Francija, se razhajata pri vprašanjih skupnega zadolževanja za strateške naložbe na stari celini in uvedbe klavzule Kupuj evropsko.

V evropski komisiji, v kateri je za industrijsko strategijo pristojen Francoz Stéphane Séjourné, je vse bolj zakoreninjena ideja, da bi morali v javnih naročilih prednost dajati storitvam in izdelkom iz EU, da bi se EU lahko uspešneje kosala s Kitajsko in ZDA. Težava je tudi, da je poglabljanje enotnega trga v zastoju in da na njem še vedno obstaja veliko ovir za poslovanje v različnih državah članicah.