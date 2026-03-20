Stara kmečka hiša v rimskem parku pod seboj pokopala dve osebi

V Parku akvaduktov na južnem obrobju Rima se je zrušila streha zapuščene stare kmečke hiše in pod seboj pokopala dve osebi. Gasilci so v notranjosti podrte stavbe našli trupli moškega in ženske, trenutno pa še preiskujejo ruševine, da bi ugotovili, ali so pod njimi še morebitne druge žrtve. V akciji sodelujejo tudi enote za iskanje s psi in pripadniki vojaške enote za reševanje izpod ruševin (Usar).

Preiskave potekajo na več področjih: od identifikacije žrtev do ugotavljanja vzroka podrtja stavbe. FOTO: Vigili del fuoco/Italijanska gasilska zveza

Kakor je sporočila italijanska policija, žrtvi še nista identificirani. Zapuščeno stavbo v javnem parku sicer pogosto uporabljajo brezdomci kot zavetišče. Vzrok porušenja hiše še ni znan. Kakor poročajo lokalni mediji, je prizorišče nesreče trenutno videti kot gradbišče, saj je enota za specialne operacije z mehansko opremo odstranjevala najtežja bremena in zavarovala ostanke stavbe, celotno območje pa je ograjeno in zaprto za javnost.

Na kraju dogodka so tudi policisti in forenziki. Preiskave potekajo na več področjih: od identifikacije žrtev do ugotavljanja vzroka podrtja stavbe. Kakor pravijo italijanski mediji, je za nesrečo zelo verjetno krivo strukturno propadanje zapuščene kmečke hiše, ki ga je morda še poslabšalo nedavno deževje, izključiti pa ni mogoče niti improviziranih posegov v notranjosti, ki so lahko oslabili že tako dotrajano stavbo.

Panoramski pogled na Park akvaduktov FOTO: Mauro Francesconi/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Park akvaduktov je priljubljen tako med domačini kot turisti. V bližini stoji sloviti filmski studio Cinecittà, ovekovečen pa je bil tudi v filmih Sladko življenje Federica Fellinija, Mama Rim Piera Paola Pasolinija in Neskončna lepota Paola Sorrentinija.