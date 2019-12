Starega ne dajo, novega nočejo

Sploh se ne razumejo. Medtem ko vlada Edourda Philippa pripravlja pokojninsko reformo v imenu večje transparentnosti, solidarnosti in pravičnosti, so ji stavkajoči in protestniki včeraj spet množično nasprotovali – prav tako zaradi pravičnosti in solidarnosti. Po množičnih protestih 5. in 10. decembra so železničarji, šolniki, javni uslužbenci, odvetniki, piloti ... na poziv vseh sindikatov že tretjič v dobrih dveh tednih paralizirali javno življenje, od Pariza in Marseilla do Rennesa, Toulousa, Lyona, Bordeauxa ter še drugih mest.



Nezadovoljstvo množic je znano: starih privilegijev ne dajo, v prednosti novega ne verjamejo. Vlada naprej dopoveduje, da ob vsaki reformi nekdo morda res kaj izgubi, kdo drug pa pridobi. Namera macronistov, da bi 42 posebnih režimov poenotili v univerzalni sistem po točkah, naj bi bila predvsem pridobitev za prihodnost.