Starmejeva avtoriteta načeta po neuspelem puču

»Dobil sem vsako bitko, v kateri sem se znašel,« je britanski ministrski predsednik Keir Starmer zatrdil v nastopu pred poslanci vladajočih laburistov, s katerim je poskušal utišati ugibanja, ali še uživa podporo stranke, in potegniti črto pod največjo krizo v dosedanjem mandatu. To je povzročila njegova sporna odločitev o imenovanju Petra Mandelsona, dobrega prijatelja pokojnega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, za britanskega veleposlanika v ZDA.

Dan po premierovem nastopu je vse kazalo, da je požar za zdaj pogašen in da je Starmer preživel poskus »puča«, kakor je ponedeljkovo dogajanje opisalo več otoških medijev. Toda njegova avtoriteta je bila kljub temu vidno načeta.