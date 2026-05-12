Starmer ne namerava odstopiti, laburisti v krizi

Po slabi predstavi laburistične stranke na nedavnih lokalnih volitvah v Združenem kraljestvu je britanski premier Keir Starmer vztrajal, da bo še naprej na čelu vlade in nadaljeval uresničevanje njenega programa, rekoč, da to od njega pričakujejo tudi državljani. Ministrski predsednik je s tem zavrnil pozive k odstopu, ki so prišli tudi iz vrst vladajoče stranke, vidno zaskrbljene zaradi padajoče javnomnenjske podpore dve leti stare vlade.

»Laburistična stranka ima postopek za izpodbijanje vodstva, vendar ta ni bil uveden,« je Starmer povedal med srečanjem s člani vladnega kabineta in s tem poskušal potegniti črto pod ugibanji, ali bi lahko Združeno kraljestvo ostalo že brez četrtega ministrskega predsednika v zadnjih petih letih. »Država od nas pričakuje, da bomo še naprej vladali. To počnem in to moramo storiti tudi kot vlada.«